L’avenir fournira des masques aux travailleurs de la santé et aux patients touchés par le coronavirus

L’organisation à but non lucratif de Future, FreeWishes Foundation, s’est associée à Atlanta Sewing Style pour fabriquer des masques pour les travailleurs de la santé et les patients hospitalisés touchés par COVID-19. Atlanta Sewing Style est une communauté de plus de 500 égouts et designers locaux qui créeront, couperont, coudront et livreront les masques aux hôpitaux locaux.

“Il y a tellement de choses à faire pendant cette crise et si tout le monde peut intervenir d’une manière ou d’une autre, nous pouvons tous passer à travers ensemble alors que nous servons notre communauté”, a déclaré la co-fondatrice de FreeWishes (et la mère de Future) Stephanie Jester dans un communiqué de presse. «Je pense que nos professionnels de la santé sont les héros de cette situation et qu’ils risquent leur vie pour tout le monde, il est donc de notre responsabilité de contribuer à les protéger.»

La nouvelle initiative s’appelle la campagne #MaskOn, et ses organisateurs acceptent actuellement des dons pour la cause. «Il est important pour mon frère, Future et moi, que nous soyons au service de notre communauté, en particulier pendant cette pandémie et tout au long de l’année», a déclaré la cofondatrice Tia-Wilburn Anderson. «C’est pourquoi notre famille a créé la fondation.»

Plus tôt dans la journée, Future a partagé «Tycoon», son premier single solo de 2020.

