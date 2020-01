Le 1975 annonce un énorme spectacle de têtes d’affiche au Finsbury Park de Londres

Les 1975 ont annoncé une performance phare au Finsbury Park de Londres cet été qui les verra prendre une série de mesures pour minimiser son impact environnemental.

Présenté comme «le spectacle le plus vert que Finsbury Park ait jamais vu», le groupe de Manchester se rendra à l’emplacement historique le 11 juillet – accompagné d’un projet de loi qui comprend Charli XCX, Clairo, Phoebe Bridgers et ses compagnons de label Pale Waves et Beabadoobee.

Dans une première environnementale pour le Royaume-Uni, du carburant HVO d’origine européenne traçable sera utilisé pour alimenter l’ensemble du salon, réduisant ainsi l’empreinte carbone de quatre-vingt-dix pour cent.

Ce sera également la première fois qu’un spectacle à Finsbury Park sera entièrement sans papier, et les promoteurs du Festival Republic planteront 1975 arbres dans les arrondissements environnants de Haringey, Hackney et Islington en partenariat avec Trees for Cities.

Parmi les autres initiatives, citons le retour de l’impression durable de t-shirts du groupe, où les fans sont invités à apporter de vieux t-shirts The 1975 pour les réimprimer avec de nouveaux designs.

Les billets seront mis en vente à partir du vendredi 31 janvier à 9h. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations.

L’annonce de Finsbury Park arrive alors que le groupe finit de travailler sur son quatrième album Notes sur un formulaire conditionnel, ayant récemment repoussé la date de sortie de février au 24 avril. Le manager de 1975, Jamie Oborne, a récemment déclaré à NME que le groupe «atteignait la ligne d’arrivée» sur le disque – et que cela sonnait «séminal» et «f_king bonkers».

Il a déclaré: “Ce n’est que maintenant que nous arrivons à la fin du processus de [it] que je me rends compte à quel point c’est soulagé d’atteindre la ligne d’arrivée. Ce sont les deux années les plus incroyables mais intenses de ma vie. Je ne sais pas comment nous avons réussi à le faire. Cela a été un tel effort d’équipe pour aller aussi loin et même pouvoir fonctionner en tant qu’humains. “

