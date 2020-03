Le 1975 annonce une nouvelle date de sortie pour «Notes sur un formulaire conditionnel»

Les 1975 ont annoncé que leur quatrième album studio très attendu, Notes on a Conditional Form, sortira maintenant le 22 mai. Dans les publications sociales plus tôt dans la journée, le groupe a également révélé une pochette révisée, ainsi que la liste des 22 chansons de l’album. Ils ont également taquiné Notes sur le sixième single d’un formulaire conditionnel, “Jesus Christ 2005 God Bless America”, qui sortira ce vendredi. L’album avait déjà été programmé pour une date de sortie le 24 avril.

Après A Brief Inquiry Into Online Relationships de 2018, Notes on a Conditional Form est le deuxième de deux albums du troisième cycle de sortie du groupe britannique, “Music for Cars”. Au cours des six derniers mois, le groupe a abandonné une sélection de singles diversifiés sur le plan sonore de Notes on a Conditional Form, à commencer par le premier single éponyme du groupe de l’album. Sorti en juillet de l’année dernière, ‘The 1975’ présente un enregistrement oral de la militante suédoise du changement climatique Greta Thunberg, souligné par des instrumentaux.

Dans la foulée de «The 1975» est arrivé le «People» percutant et punk, tandis que «Frail State Of Mind», que le chanteur Matty Healy a décrit comme une chanson sur l’anxiété, a suivi en octobre. Les deux singles les plus récents de l’album comprenaient le shoegazey ‘Me & You Together Song’ et le twangy, ‘La fête d’anniversaire’.

Au cours du week-end, le groupe prolifique a également tweeté un message aux fans, leur demandant de contribuer à une nouvelle vidéo. L’appel à l’action comprenait plusieurs options de soumission, notamment «Une vidéo de votre expression créative» et «Une vidéo de votre téléphone qui vous rend fier ou vous fait rire». Toutes les soumissions de fans sont dues aujourd’hui.

Pour l’avenir, The 1975 devrait actuellement se produire dans divers festivals d’été, dont Mo Pop et Stavern de Détroit, le Stavernfestivalen de Norvège, avant de lancer une vaste tournée européenne cet automne.

Les notes sur un formulaire conditionnel seront publiées le 22 mai. Faites défiler vers le bas pour voir la liste complète des pistes et pré-commander l’album ici.

