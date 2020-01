Le 1975, Lionel Richie annoncé pour les sessions d’été d’Édimbourg 2020

Le 1975, Tom Jones, Lionel Richie et Michael Kiwanuka ont été annoncés parmi les têtes d’affiche des Edinburgh Summer Sessions de cette année. McFly, Simple Minds et Travis devraient également se produire au bash de Princes Street Gardens, qui se déroulera du 8 au 20 août.

L’événement de deux semaines débutera avec Tom Jones le 8 août avant que Travis ne mette fin à tout cela le 20.

Les billets seront en vente à 9h ce vendredi 31 janvier 31. Pour des billets et de plus amples informations sur les sessions d’été à Édimbourg, visitez le site de l’événement site officiel.

Faisant ses débuts aux Edinburgh Summer Sessions, Lionel Richie a déclaré: «J’ai vraiment hâte de retourner en Écosse l’été prochain, la foule est parmi les meilleures au monde et j’ai hâte d’y retourner pour vous voir. tout.”

L’année dernière, Florence + The Machine, Chvrches et Primal Scream étaient parmi les interprètes de l’événement de deux semaines. Le partenaire du festival, Glasgow Summer Sessions, a également vu The Cure jouer leur premier concert écossais en 27 ans le 16 août 2019. Mogwai et The Twilight Sad ont rejoint le groupe en tant qu’invités spéciaux.

Comme uDiscover Music l’a signalé précédemment, The 1975 a également annoncé récemment un spectacle à Londres au Finsbury Park cet été qui les verra prendre une série de mesures pour minimiser l’impact environnemental de l’événement.

Présenté comme «le spectacle le plus vert que Finsbury Park ait jamais vu», le groupe de Manchester se rendra dans la capitale le 11 juillet – accompagné d’un projet de loi qui comprend Charli XCX, Clairo, Phoebe Bridgers et les compagnons de label Pale Waves et Beabadoobee.

La gamme complète des sessions d’été d’Édimbourg 2020 est la suivante:

8 août – Tom Jones

9 août – Lionel Richie

11 août – Michael Kiwanuka

12 août – Le 1975

13 août – McFly

18 août – Simple Minds

20 août – Travis.

