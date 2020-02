Le 1975 a indiqué qu’ils ne se produiront que dans des festivals de musique «équilibrés entre les sexes» – ceux qui présentent un nombre à peu près égal d’artistes masculins et féminins ou un ratio qui favorise ces derniers.

Cependant, le groupe pop de quatre pièces de Cheshire, en Angleterre, a refusé d’annuler leur performance prévue aux prochains festivals de Reading et de Leeds; sur les 91 actes de Reading et Leeds actuellement annoncés, seulement 20 (environ 22%) sont des femmes.

Sur Twitter, le chanteur de 1975 Matthew Healy a déclaré que son groupe honorerait le contrat de Reading et Leeds pour éviter de laisser tomber les détenteurs de tiques, mais que pour aller de l’avant, ils prêteront exclusivement leurs talents à des festivals avec une grande variété d’artistes féminines. Un pourcentage exact n’a pas été spécifié.

Healy a pris l’engagement après avoir été invité par la rédactrice musicale The Guardian Laura Snapes. Snapes a contesté le fait que Rage Against the Machine occupe la troisième et dernière place en tête d’affiche à Reading et Leeds, et en particulier leur réticence perçue à défendre les actes féminins.

Par la suite, Snapes a demandé à Healy d’accepter de jouer des festivals qui s’engagent à embaucher un certain pourcentage – «idéalement 50%!» – de groupes féminins et non binaires, par rapport au nombre total d’artistes masculins. Healy a accepté, écrivant: «Prends ça comme moi en signant ce contrat» et «voici comment l’artiste masculin [sic] peuvent être de vrais alliés.

Au moment de la rédaction de cette pièce, ni Rage Against the Machine ni les organisateurs de Reading et Leeds n’avaient répondu à l’engagement.

Le 1975 se prépare à entreprendre une tournée mondiale de 60 spectacles, qui débutera le samedi 15 février à Nottingham, en Angleterre. Leur prochain album, Notes on a Conditional Form, devrait sortir le 24 avril.

Le groupe, formé en 2002, est depuis longtemps politiquement actif. La militante climatique Greta Thunberg a fourni un monologue pour «The 1975», un extrait du prochain album, et l’album lui-même aurait été influencé par les positions et les déclarations de Thunberg.

Les festivals de lecture et de Leeds 2020 auront lieu du 28 au 30 août. Selon les organisateurs, des artistes supplémentaires seront annoncés dans les prochaines semaines.