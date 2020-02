Le 1975 sort une nouvelle chanson «The Birthday Party»

C’est un bon père quand un groupe ou une chanson d’aujourd’hui vous emmène dans les meilleures années de votre vie; c’est-à-dire, quand vous êtes un enfant, un adolescent. Et ce sentiment de bonheur est renforcé lorsque ce voyage se fait dans les années 90, l’une des périodes les plus chaotiques, mais en même temps diverses de l’histoire. Et c’est là que la nouvelle chanson de The 1975 intitulée “The Birthday Party” entre en conversation.

Parce que? Quant au premier, “The Birthday Party” sonne comme une belle chanson des années 90, ces ballades romantiques qui figuraient au générique initial de la série jeunesse de l’époque (Oui, c’est une note qui peut être entendue). Cependant, il n’y a rien de romantique dans la chanson de 1975, qui Il fait partie du prochain album du groupe intitulé Remarques sur un formulaire conditionnel et qu’il a une date de départ prévue pour le 24 avril 2020.

La chanson est sortie avec une vidéo, et nous pouvons y voir Matt Healy sous la forme de l’avatar des Sims. Ce sujet entre dans une pièce avec des colorants futuristes, où de nouveaux patients sont reçus de un centre de désintoxication numérique appelé Mindshower. Ici, vêtu de blanc, il entre dans un immense jardin numérique où les rivières et les lacs sont des écrans pleins d’informations, mais le plus intéressant est qu’il rencontre d’autres résidents … et il s’avère que ce sont des mèmes Internet ou des avatars et les réseaux sociaux comme le mème grenouille, pour ne citer que l’un des plus populaires.

Aussi Les autres membres de The 1975 sont présents. Les autres chansons que le groupe a partagées ces dernières semaines, maintenant ajoutées “The Birthday Party”, sont “The 1975”, “People”, “Frail State of Mind” et “Me & You Together Song”.

Il y a des jours, Matty Healy a annoncé que le groupe ne se produirait que dans des festivals internationaux où le cartel est équilibré entre les femmes artistes et où la diversité des genres est promue. Il l’a fait en réponse aux critiques le manque de femmes et d’artistes non binaires dans la programmation de l’affiche de Reading & Leeds 2020 récemment annoncée.

La dernière fois que le 1975 a été présenté au Mexique, c’était dans l’édition 2019 de Vive Latino… Nous devrons donc attendre que le groupe annonce de grandes dates pour promouvoir Remarques sur un formulaire conditionnel et qui annonce d’ailleurs leur retour au Mexique à la fin de cette 2020, ou, début 2021. Pendant ce temps, Voici le clip de “The Birthday Party”: