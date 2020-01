Le 75e anniversaire de Bob Marley sera marqué tout au long de la Grammy Week

Primary Wave Music Publishing et Island Records ont annoncé que le 75e anniversaire de Bob Marley sera célébré avec One Love Hotel présenté par Mastercard, au 1 Hotel à West Hollywood. Une résidence d’une semaine pour la Grammy Week débutera le 21 janvier.

Les célébrations de la figure de proue du reggae, qui aurait eu 75 ans le 6 février, participent également avec la participation de la famille Marley et de l’UMe, pour honorer son héritage au début d’une année de célébration. Ceux-ci comprendront des événements, des expositions, des performances et bien plus encore, englobant les mondes de la musique, de la mode, de l’art, de la photographie, de la technologie, du sport et du cinéma.

Le 1 Hotel, rebaptisé en l’honneur du succès classique de Marley, accueillera une boutique éphémère avec des produits exclusifs Marley, y compris une collection de capsules haut de gamme présentant l’art créé pour la vidéo “Redemption Song”. L’électronique grand public House of Marley et le vinyle Bob Marley seront également disponibles.

«Le message de papa a toujours été un message d’amour et d’unité», explique la fille de Bob, Cedella Marley. «Pendant des décennies et pour les générations à venir, sa musique sert à soulever et à inspirer partout dans le monde. Nous sommes ravis de nous réunir au One Love Hotel pendant la semaine des Grammy Awards pour célébrer et nous rappeler le pouvoir de la musique et tout ce qu’il représentait. »

Pendant la Grammy Week, du 21 au 26 janvier, une liste d’étoiles d’artistes d’Island Records sera sur place pour des performances et des activations au One Love Hotel. Le petit-fils de Bob, Skip Marley, lancera l’événement le 21, avec la famille et les amis de Marley. La nuit du 22 janvier mettra en vedette des DJ sets du duo de production nominé pour iHeart Radio Music Award NOTD et l’artiste défiant le genre Shallou.

Jeudi (24), Bishop Briggs, artiste certifié platine, jouera et il y aura une performance spéciale de Julian Marley, deux fois nominé aux Grammy, fils de Bob, dont l’album actuel: AS I AM a été nominé pour le meilleur album de reggae. aux Grammys 2020. Vendredi, les attractions incluent la récente interprète d’Urban One Honors Jac Ross et la candidate aux Grammy Awards Jessie Reyez.

Une soirée de gala pré-Grammy le samedi soir (26) mettra en vedette un DJ invité spécial, co-organisé par Primary Wave Music Publishing, Island Records et Mastercard. Tout au long de la semaine, les titulaires de carte Mastercard auront un accès exclusif aux événements à l’hôtel et les visiteurs pourront tap & go dans toute la propriété avec un accès sans contact aux chambres, des commerces et des restaurants.

En novembre, le président de Island Records, Darcus Beese, le fondateur Chris Blackwell et Jessie Reyez étaient au Grammy Museum de Los Angeles pour une conversation animée par le directeur exécutif fondateur du musée, Bob Santelli, après quoi Reyez a donné une performance intime. Blackwell, qui a signé Bob Marley et les Wailers to Island en 1972, participera aux événements One Love Grammy Week au One Love Hotel présenté par Mastercard.

«Près de 40 ans plus tard, Bob Marley est toujours un symbole d’espoir et de liberté», explique Blackwell, se référant à la mort de la star en 1981. «Important pour beaucoup car il a parlé à des gens de tous les horizons et de tous les coins du monde. Terre. Il a ressenti leur combat et a mené leur combat. »

Beese ajoute: «La résidence Grammy Week d’Island Records et Primary Wave Music Publishing au One Love Hotel rendra hommage à la vie et à la musique de Bob Marley, dont l’esprit se perpétue chaque jour comme l’un des fondements de la société. Dans le même temps, nous avons le privilège de présenter certains des incroyables talents de l’île, notamment Skip Marley, Bishop Briggs, NOTD, Shallou, Jac Ross et Jessie Reyez, dont la musique est tournée vers les 60 prochaines années de l’histoire de l’île. »

«Bob Marley est unique en ce qu’il a non seulement fait sa marque avec ses réalisations musicales importantes, mais a également communiqué avec ses fans du monde entier, réunissant des personnes de tous âges, cultures et races avec son message», ajoute Bruce Resnikoff, président et chef de la direction de UMe. . “Il a exercé une énorme influence sur le style et la substance de la musique et de la culture.” Plus de détails sur les plans de l’UMe pour célébrer la vie et l’héritage de Marley tout au long de l’année seront annoncés bientôt.

“Bob Marley a changé l’éthique culturelle de générations d’êtres humains et nous sommes fiers d’honorer son héritage pendant la plus grande semaine de musique au One Love Hotel”, a déclaré Larry Mestel, PDG et fondateur de Primary Wave Music Publishing. «J’ai passé de nombreuses années à travailler avec mon mentor de longue date Chris Blackwell chez Island Records, il était donc parfaitement logique de s’associer au label légendaire pour cette célébration d’une semaine.»

Cheryl Guerin, vice-présidente directrice du marketing et des communications pour Mastercard, note: «Il y a peu d’artistes dont l’approche et la musique suscitent un sentiment de communauté et d’inclusivité comme Bob Marley et nous sommes honorés de célébrer son héritage. La culture, la passion et le sens de la communauté que Marley a nourris prennent vie de manière immersive dans tout l’hôtel, ce qui permettra à nos titulaires de carte de célébrer leur passion pour la musique. »

