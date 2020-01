Le Allman Brothers Band annonce un spectacle hommage au 50e anniversaire

Les membres survivants du légendaire Allman Brothers Band ont annoncé un spectacle célébrant le 50e anniversaire au Madison Square Garden le 10 mars 2020.

Les frères se composent du batteur membre fondateur Jaimoe ainsi que des guitaristes de longue date Warren Haynes et Derek Trucks, du bassiste Oteil Burbridge et du percussionniste Marc Quinones avec le batteur de Panique généralisé Duane Trucks et le légendaire claviériste Reese Wynans. Chuck Leavell, ancien claviériste du Allman Brothers Band, les rejoint également en tant qu’invité spécial. Leavell a rejoint les Frères en 1972 après le décès de Duane Allman et a joué avec le groupe jusqu’à une interruption en 1976; il fait partie des Rolling Stones depuis 1981.

The Brothers – Celebrating 50 Years of the music of The Allman Brothers Band se produira au Madison Square Garden de New York le 10 mars 2020. Les préventes de billets commencent le 7 janvier et seront en vente le 10 janvier via Ticketmaster: https://t.co/tKKG1YBpe1 pic.twitter.com/ILj7VQxM8x

– Allman Brothers Band (@allmanbrothers) 3 janvier 2020

Les préventes de billets commencent le 7 janvier, et le public sera en vente le 10 janvier 10 via Ticketmaster. Ce spectacle d’une seule nuit, produit par Live Nation, célèbre la carrière emblématique du groupe et marque la première fois en plus de cinq ans que ces joueurs légendaires seront ensemble sur scène et la première fois depuis le décès des membres fondateurs Gregg Allman et Butch Camions.

“Du Fillmore East au Beacon, NYC a toujours été un foyer spirituel pour les Allman Brothers”, a déclaré Trucks dans un communiqué. «Il est donc naturel d’honorer l’oncle Butch, Gregg, Berry, Duane et tous les autres frères et sœurs que nous avons perdus en chemin ici à MSG. Je suis ravi de pouvoir jouer ces chansons avec Jaimoe et les Brothers une dernière fois pour célébrer 50 ans de cette musique. “

Le guitariste de longue date Warren Haynes a partagé son enthousiasme, ajoutant: «Difficile de croire que cela fait cinq ans depuis notre dernier spectacle au Beacon. Nous avions tous parlé de faire un dernier spectacle au Madison Square Garden qui n’a jamais abouti. Quelle belle façon d’honorer 50 ans de musique et de répondre à ce souhait en même temps. »

Le groupe pionnier du rock sudiste s’est formé en 1969 et est devenu l’un des groupes live les plus vénérés de l’histoire de la musique. Salué pour leurs performances d’improvisation en direct et de marathon, le groupe a sorti le À Fillmore East album en 1971, et il est considéré comme l’un des meilleurs albums live jamais.

L’itération 2003 de The Allman Brothers Band avec les membres Gregg Allman, Jaimoe et Butch Trucks ainsi que Warren Haynes, Marc Quinones, Oteil Burbridge et Derek Trucks – s’avérerait être la formation la plus ancienne avant que le groupe ne joue sa dernière performance live 28 Octobre 2014, au Beacon Theatre de New York.

“J’ai eu la chance de faire partie de l’histoire du Allman Brothers Band pendant 23 des 50 années que nous sommes sur le point de célébrer”, a déclaré Marc Quinones. “Merci Butch, Gregg, Jaimoe, Dickey ainsi que Duane et Berry de nous avoir donné l’opportunité de jouer cette musique incroyable pour tous nos fans purs et durs.”

Une partie des recettes du concert bénéficiera à The Big House à Macon, en Géorgie, qui était le domicile du groupe de 1970 à 1973 et qui sert maintenant de musée officiel.

Visitez le site officiel de l’artiste pour les détails du billet.