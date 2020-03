Le ballon des gouverneurs 2020 annulé à la lumière du coronavirus

Les organisateurs du bal des gouverneurs de New York ont ​​annoncé que le festival de cette année sera annulé en raison de la pandémie de COVID-19. Initialement prévu du 5 juin au 7 juin, Governors Ball 2020 offrait un éventail impressionnant de talents, dont Tame Impala, Missy Elliot, Stevie Nicks, Vampire Weekend, Solange et Carly Rae Jepsen. Selon le site Web du festival, les détenteurs de billets pour ce qui aurait été le neuvième festival annuel peuvent demander un remboursement ou transférer leurs billets pour Governors Ball 2021.

Dans une déclaration publiée sur le site Web du festival, les organisateurs ont écrit: «En raison des mandats actuels du gouvernement et de la situation en évolution à New York, il n’est ni sûr ni prudent d’aller de l’avant avec nos dates de juin. Le bien-être de nos fans, artistes, employés, vendeurs, partenaires et de la communauté environnante de NYC est toujours notre priorité n ° 1. »

Ils ont poursuivi: «Au cours des dernières semaines, nous avons fait de grands efforts pour trouver une date de report qui convient à toutes les parties concernées. En raison d’une myriade de problèmes de planification et de logistique, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il n’y a pas suffisamment d’options à notre disposition. Nous allons de l’avant et nous sautons déjà dans les plans pour 2021. »

“Ce sont des temps fous et sans précédent, mais les New-Yorkais ne sont pas étrangers aux défis”, ont-ils ajouté. «En tant que ville et communauté, nous passerons tous à travers cela. New York le fait toujours. Il est maintenant temps d’être intelligent, de prendre soin les uns des autres et de faire notre part pour aider la ville et le monde. »

L’annonce d’aujourd’hui de Governors Ball est la dernière d’une série d’ajournements ou d’annulations à la lumière de la pandémie de coronavirus – qui ont tous laissé la communauté musicale chancelante. Une variété d’événements majeurs, y compris Glastonbury, La conférence SXSW d’Austin, le Ultra Music Festival de Miami et le Firefly Music Festival ont été annulés, tandis que d’autres festivals comme Coachella, Bonnaroo et Dreamville ont été reportés à plus tard dans l’année.

Pour plus d’informations sur Governors Ball, visitez leur site Web.