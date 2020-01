Le bassiste d’Aerosmith fait l’éloge de la couverture de Dirty Honey de «Last Child»

Plus tôt ce mois-ci, MIEL SALÉ, l’un des nouveaux groupes de rock les plus en vogue aujourd’hui, a offert un tout nouveau Amazon Original, une couverture remplie d’âme et de fanfaronnade de AEROSMITHc’est “Dernier enfant”, écrit par Steven Tyler et Brad Whitford et initialement sorti sur l’album de 1976 du groupe emblématique “Rochers”. Aujourd’hui, Amazon Music met à disposition le clip complet du groupe enregistrant la chanson en studio. Découvrez-le ci-dessous.

Le 19 janvier, AEROSMITH bassiste Tom Hamilton a pris son Twitter écrire: “Je viens d’entendre Miel saleversion de Dernier enfant. Très bien!!”

MIEL SALÉ – Marc LaBelle (voix), John Notto (guitares), Justin Smolian (basse) et Corey Coverstone (batterie) – a enregistré la piste le 21 décembre à l’historique RCA Studio B à Nashville, Tennessee, le même studio où The King of Rock & Roll lui-même, Elvis Presley, a enregistré plus de 250 chansons. Six fois Grammyproducteur gagnant Dave Cobb (Chris Stapleton, Brandi Carlile, John Prine, et le Lady Gaga/“Une star est née” six millions de ventes “Souviens-toi toujours de nous comme ça”) a produit la piste. Des séquences vidéo de l’enregistrement en studio et en coulisses sont également disponibles. Labelle discuter de la piste, MIEL SALÉconnexion de AEROSMITHet travailler avec Cobb.

M’a dit Labelle: “AEROSMITH a eu une énorme influence sur notre groupe, et ‘Dernier enfant’ est un incontournable de notre set live, donc porter notre chapeau au groupe est vraiment spécial. De plus, nous sommes tous de grands fans du chemin Dave enregistre. Il le fait en live, il fait du track en live, il fait des overdubs minimaux, et on adore ça. Notre objectif a toujours été de faire de la musique qui a une âme, qui a une sensation live, et qui a un élément de performance au lieu de voix parfaitement accordées et de solos de guitare parfaitement joués. C’est notre philosophie pour tout ce que nous faisons, nous essayons de capturer les performances, pas la perfection. “

Lancé en septembre 2019, Amazon Music La HD offre aux clients la plus haute qualité, avec plus de 50 millions de chansons en haute définition, des millions de chansons en Ultra HD et un catalogue croissant de fichiers audio 3D. MIEL SALÉc’est “Dernier enfant” est disponible en Ultra HD, (meilleure que la qualité CD), avec une profondeur de 24 bits et une fréquence d’échantillonnage de 96 kHz.

Amazon Music les auditeurs peuvent trouver “Dernier enfant” sur la playlist Rock Scene. Les clients peuvent également simplement demander: “Alexa jouer le Amazon Original par MIEL SALÉ” dans le Amazon Music application pour iOS et Android et sur Alexaappareils compatibles. En plus de “Dernier enfant”, Amazon Music les auditeurs peuvent accéder à des centaines de Amazon Originals mettant en vedette des artistes émergents et établis dans de nombreux genres, disponibles en streaming et en achat uniquement sur Amazon Music.

La semaine dernière, MIEL SALÉ a entamé la première étape de son 2020 “Rolling 7s” Tournée nord-américaine. Le trek de 25 dates d’un océan à l’autre a débuté à Austin, Texas à The Parish et se terminera six semaines plus tard le 28 février au El Rey Theatre de Los Angeles.



Putain de merde !!! ??? https://t.co/DNgdJMosyE

– Dirty Honey (@DirtyHoneyBand) 23 janvier 2020



