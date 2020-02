Le bassiste de Five Finger Death Punch Chris Kael célèbre deux ans de sobriété

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS bassiste Chris Kael a célébré le deuxième anniversaire de sa sobriété le 3 février. Kael a posté une photo de son médaillon de sobriété AA, qui porte les mots «À toi-même être vrai» et «unité, service et rétablissement» gravés autour du chiffre romain pour 2.

Il a écrit: “Je ne poste pas cela comme une tape dans le dos pour moi-même. C’est plutôt pour vous. Pour ceux qui ont moins de temps que mes deux ans – continuez à mettre un pied devant l’autre. Nous partageons le même chemin . Et à ceux d’entre vous qui ont plus de temps de sobriété que moi – merci de me montrer les récompenses qui accompagnent la sobriété. Nous partageons le même chemin. Et, pour ceux d’entre vous qui envisagent de devenir sobres – Nous commençons TOUS avec un jour. Pas de meilleur jour qu’aujourd’hui pour commencer avec le vôtre. Il y a beaucoup plus de place sur ce chemin à partager. #GratitudeAsFuck #Surrender #Humility #TwoYears #Sober #SoberAsFuck #SoberthdayAsFuck #SFG “

Kael a parlé de sa décision de devenir sobre dans une nouvelle interview avec Metalshop TV. Il a expliqué (voir vidéo ci-dessous): “Si je ne m’étais pas arrêté le 3 février [of 2018], Je ne serais pas ici aujourd’hui. En fait, j’ai eu une conversation avec ma petite amie vers 18 mois, et nous parlions de ce que serait la vie juste pour nous – entre elle et moi – si j’avais continué à boire et à me droguer. Et je lui disais: ‘Tu serais différent parce que tu serais beaucoup plus foutu que tu ne l’es maintenant …’ Elle ne se fait pas vraiment foutre – c’est une personne normale, ce qui me tue, parce qu’elle est capable de le faire et Arrêtez; Je ne peux pas. Et elle a toujours essayé de me suivre tout le temps. C’est une jeune femme de 110 livres et je suis 225 livres – en ce moment, je pense – mec, et elle continuerait à boire pour boire pour boire. J’avais aussi de la cocaïne qui me propulsait aussi, alors elle a essayé de suivre un mec deux fois sa taille également en plein coup. Et cela ne fonctionnait pas. J’ai donc dit qu’elle serait différente sur cet aspect. Et puis j’y ai réfléchi une seconde. Et c’était à 18 mois sobre. Et je me disais: “ Mec, je pense vraiment que je serais mort. ” Et ça m’a frappé. J’avais 18 mois, je serais mort. C’est absolument fou pour moi. “

Il a poursuivi: “L’endroit où je suis maintenant, avec la perspective que j’ai sur la vie et la perspective et tout le travail que j’ai fait pour corriger certaines des choses que j’avais à l’intérieur et sur lesquelles je devais travailler et que je couvrais avec des drogues et de l’alcool… Les drogues et l’alcool n’étaient pas [only] problème; il y avait définitivement des trucs à l’intérieur avec lesquels je devais m’occuper. Mais penser que j’étais si près de la mort parce que je ne pouvais pas m’arrêter de boire, je ne pouvais pas m’arrêter de souffler, c’était une pensée vraiment décevante – dans la sobriété, à ce moment-là – que j’étais si près de mourir. Dieu merci, le dernier moment m’a frappé et j’ai eu ce moment de clarté pour appeler mon copain et le faire me conduire en cure de désintoxication. Si je n’avais pas eu cette décision en une fraction de seconde de lui envoyer un texto pour qu’il m’emmène en cure de désintoxication, je ne serais pas ici avec cet appareil photo aujourd’hui.

De retour en avril 2018, Kael dit au KLAQ une station de radio qu’il “traversait environ huit boules de cocaïne par semaine” au plus fort de sa dépendance. “Cela a dû être le plus gros problème pour moi”, a-t-il révélé. “Cela et la dépression, les deux choses, n’étaient pas bons. Je ne m’en suis rendu compte qu’en entrant en cure de désintoxication que je me soignais moi-même avec de la cocaïne pour augmenter mon taux de dopamine pour lutter contre la dépression. Je n’y ai même jamais pensé.” Et puis quand vous en sortez, vous vous écrasez fort. “

Kael a révélé pour la première fois son combat contre la toxicomanie dans une série de tweets, disant que sa femme de l’époque avait joué un “rôle majeur” pour l’aider à se nettoyer. “Si elle ne m’avait pas éclaté en essayant de réapprovisionner après avoir brûlé 1300 dollars en deux jours fin janvier [2018], Je crois vraiment que je ne serais pas ici aujourd’hui “, a-t-il écrit.

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTShuitième album, “F8”, sortira le 28 février via Meilleure musique de bruit.



