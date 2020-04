Le bassiste de Guns N ‘Roses Duff Mckagan: «Il est vraiment F ** King important de rester à la maison»

GUNS N ‘ROSES bassiste Duff McKagan a parlé à Riki Rachtman Radioc’est “Le Triple R” balado sur la façon dont lui et sa famille font face à la vie en quarantaine pendant la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19). Il a dit: “Nous regardons ça très sérieusement. J’ai deux enfants et une femme. Nous vivons à Seattle, donc c’était le premier hotspot [in the U.S.]. Nous étions ici [in L.A.] comme une famille. Je répétais avec PISTOLETS, prêt à sortir et à faire une tournée sud-américaine, en Europe, en Amérique. Donc, comme le virus a frappé, nous sommes restés en place à L.A. Mae [[Duffla fille de]était rentré de l’université, de New York, le 11 mars, et c’est le genre de jour et de jours où les choses ont vraiment commencé à devenir sérieuses. “

Duff a poursuivi en disant que certaines personnes semblent incapables de saisir la gravité profonde de ce qui pourrait nous attendre si nous ne prenons pas immédiatement des mesures agressives.

“C’est une chose exponentielle, et les gens qui investissent peut-être de l’argent et connaissent la composition des intérêts – si vous obtenez huit pour cent sur votre argent par rapport à sept pour cent sur votre argent, combien d’argent pouvez-vous avoir de plus sur 20 ans? il expliqua. “C’est une chose exponentielle qui se produit lorsque les gens ne restent pas à la maison. Je ne blâme pas toutes les personnes qui ne restent pas à la maison, mais c’est vraiment putain important de rester à la maison. Ne sortez pas. Parce que ce n’est pas seulement vous – nous ne parlons pas seulement de vous. Nous parlons de deux autres personnes que vous allez infecter, puis des quatre autres personnes qu’ils vont infecter en huit, et cela arrive [really quickly], qu’il peut devenir 32 personnes infectées. “

McKagan a également parlé de la douleur à laquelle fait face l’économie américaine alors que la pandémie de coronavirus passe rapidement d’une crise de santé publique à une catastrophe financière.

“Je ne sais pas quel sera le résultat de cette situation dans les emplois”, a-t-il déclaré. “Ma chose la plus importante en ce moment est de garder les gens qui travaillent pour moi employés. Nous avons plus de quatre-vingts personnes dans notre équipe qui nous terrifient en ce moment. Nous devons comprendre ce que nous allons faire et les empêcher de perdre leur maison ou quelque chose comme ça. La seule chose que je puisse faire est de garder les gens qui travaillent pour moi employés. Je suis capable de le faire. Je pense que c’est une responsabilité. Je pense que c’est patriotique – qu’ils travaillent ou non . “

Il a poursuivi: “Nous avons des chauffeurs de camion. Et nous avons des hôtels que nous avons réservés, nous avons toutes les personnes qui travaillent dans ces hôtels, les personnes qui travaillent dans les parkings et les concessions, et tout le monde travaille pour nous, qui est un grand groupe itinérant. Nous avons des monteurs, des charpentiers et des éclaireurs. Et puis, bien sûr, la ligne arrière, les gens au moniteur, les gens du son. Et ça s’additionne. Chaque fois que nous allons dans une ville, les gens viennent de l’extérieur de la ville et faire venir leurs hôtels pour nous voir jouer et acheter de la nourriture dans les restaurants et tout ce genre de choses. Donc, nous apportons de petites économies dans ces villes où nous allons, et tout le monde va le ressentir, bien sûr.

“Donc, oui, nous nous sentons responsables de retourner là-bas”, a-t-il ajouté. “Bien sûr, nous ne pouvons pas jusqu’à ce que ce soit sûr. Alors nous nous asseyons ici. Nous en parlons. Nous essayons de nous tenir au courant de tout ce qui se passe quotidiennement.”

Après avoir quitté (et avant de finalement rejoindre) GUNS N ‘ROSES dans les années 1990, McKagan est allé à l’école de commerce, a fondé une société de gestion de patrimoine pour les rock stars et a commencé le journalisme. McKagan a écrit une colonne pour le Seattle Weekly et couvert les questions financières et sportives pour Playboy.com et ESPN.com, respectivement.

En 2011, McKagan a publié une autobiographie, “C’est tellement facile (et d’autres mensonges)”, et quatre ans plus tard, son dernier livre, “Comment être un homme (et autres illusions)”, que le musicien lui-même a décrit comme “des mémoires à moitié rock ‘n’ roll, à moitié guides de vie”.

Duffle dernier album solo de “Tendresse”, est sorti l’année dernière via UMe. Le LP a été produit par et présente des Grammy gagnant Shooter Jennings.



