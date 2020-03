Le bassiste de Guns N ‘Roses, Duff Mckagan, lancera l’émission de radio “Three Chords & The Truth” Sirius Xm

GUNS N ‘ROSES bassiste Duff McKagan va lancer un nouveau spectacle appelé “Trois accords et la vérité” sur SiriusXMc’est Ozzy’s Boneyard (SiriusXM Ch. 38) demain (vendredi 20 mars). Ce spectacle hebdomadaire sera organisé par McKagan et son neveu Dexter Charles, qui organisera personnellement leurs chansons préférées pour jouer pour des fans fidèles, ainsi que pour fournir des commentaires intellectuels et un aperçu de la musique.

De nouveaux épisodes tous les vendredis à 11 h HE, avec des rappels samedi (9 h HE), dimanche (15 h HE), lundi (7 h HE), mardi (23 h HE).

Après avoir quitté (et avant de finalement rejoindre) GUNS N ‘ROSES dans les années 1990, McKagan est allé à l’école de commerce, a fondé une société de gestion de patrimoine pour les rock stars et a commencé le journalisme. McKagan a écrit une colonne pour le Seattle Weekly et couvert les questions financières et sportives pour Playboy.com et ESPN.com, respectivement.

En 2011, McKagan a publié une autobiographie, “C’est tellement facile (et d’autres mensonges)”, et quatre ans plus tard, son dernier livre, “Comment être un homme (et autres illusions)”, que le musicien lui-même a décrit comme “des mémoires à moitié rock ‘n’ roll, à moitié guides de vie”.

Duffle dernier album solo de “Tendresse”, est sorti l’année dernière via UMe. Le LP a été produit par et présente des Grammy gagnant Shooter Jennings.



