Le bassiste de Mars Volta et Marilyn Manson tombe dans le coma après un accident de vélo

Juan Alderete, le musicien de 56 ans qui Il a travaillé comme bassiste tout au long de la trajectoire de La Mars Volta, et qui jouait actuellement le même instrument lors des concerts de Marilyn Manson, est dans le coma depuis le 13 janvier dernier. Cela a été annoncé par son épouse Anne, qui a détaillé que Alderete a subi un grave accident de vélo qui l’a laissé avec une lésion cérébrale traumatique.

C’est sur le compte Instagram du musicien que sa femme a fait savoir ce qui s’était passé, en précisant que Juan Alderete s’est écrasé seulement -Pas percuté par une voiture ou une autre personne en général- très près de sa maison, et bien qu’il ait emporté avec lui des équipements de sécurité tels que des vêtements et un casque le coup qu’il a subi a causé un grave traumatisme crânien sous forme de traumatisme crânien, il est donc induit dans le coma.

«Le seul pronostic est d’attendre et de voir, car le cerveau est un organe compliqué et les résultats pour les patients atteints de DCI sont aussi larges que la mer. Même si c’est frustrant, cela permet également un monde de résultats positifs, donc nous ne pouvons qu’espérer pour le mieux », il est lu dans la publication où Anne demande également aux professionnels du domaine de partager leurs anecdotes pour avoir une image plus claire de la condition du bassiste.

À la fin, l’épouse du musicien dit aux fans qu’elle tiendra tout le monde au courant de la situation d’Alderete.

Salut tout le monde – voici Anne, la femme de Juan. Bien que j’hésite généralement à partager des informations personnelles sur les réseaux sociaux, il était bon d’inclure tous ceux qui ont soutenu Juan au fil des ans en tant qu’amis, fans, amis de la musique (et de la nourriture, des chats, du vélo, du Japon) et des musiciens. Juan était en solo (pas de voitures, autres personnes) et accident de vélo très grave le 1/13/20 non loin de chez nous. Il portait – comme toujours – un casque et des vêtements de protection, mais a subi un grave traumatisme crânien sous la forme d’une lésion cérébrale traumatique (TBI); sa forme de TBI est la blessure axonale diffuse (DAI) et à ce jour, il reste dans le coma. Le seul pronostic est d’attendre et de voir, car le cerveau est un organe compliqué et les résultats pour les patients DAI ont une portée aussi large que la mer. Bien que frustrant, il permet également un monde de résultats positifs afin que nous ne puissions espérer que le meilleur. Nous savons que vous avez des questions, des préoccupations, des réflexions à partager, alors n’hésitez pas à les laisser dans les commentaires (pas DM s’il vous plaît, désolé) ici. Nous sommes également très impatients d’entendre des neurologues, des professionnels de la santé ayant une expérience en DAI et en TBI, des témoignages à la première personne de traumatismes et de résultats similaires – essentiellement toutes les ressources utiles, factuelles et précises liées à la blessure de Juan. Si vous en avez, merci de me contacter (Anne) @tunatoast. Nous publierons des mises à jour ici de temps en temps. Merci à tous et gardez Juan dans vos pensées. – xo, Anne

La trajectoire de Juan Alderete avec la basse a été exceptionnelle. Le musicien américain d’origine mexicaine a commencé dans le groupe de heavy metal, Racer x, fondée en 1985 par le guitariste Paul Gilbert et le batteur Scott Travis (Judas Priest), avec laquelle Juan a enregistré cinq albums studio au cours de la trajectoire du groupe, qui s’est réuni en 1999 et a été actif jusqu’en 2002, année au cours de laquelle ils ont pris un repos indéfini.

Un an après Alderete a rejoint les rangs de la Mars Volta, groupe dans lequel joué de 2003 à 2012 et où il a accompagné Omar Rodríguez-López et compagnie pour cinq albums studio. Plus tard, avec la séparation du groupe, le musicien a continué à collaborer sur certains travaux en solo qu’il a exécutés Rodriguez Lopez, où il a joué de la basse dans plusieurs productions musicales.

Dans le cas de sa carrière de bassiste de Marilyn Manson, Juan Alderete est entré en 2017 en remplacement de Twiggy Ramirez, qui était accusée de viol par Jessicka Addams, chanteur de Jack Of Hill, qui a révélé en octobre de la même année les abus qu’il avait subis de la part de Ramirez en couple, qu’il n’a pas pu dénoncer longtemps en raison des menaces qui pèsent sur l’industrie musicale.