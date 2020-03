Le bassiste de Sevendust Vince Hornsby rejoint le PDG d’Atlanta

Vince Hornsby, bassiste pour SEVENDUST, a rejoint le groupe basé à Atlanta, en Géorgie LE PDG tandis que SEVENDUST se prépare pour une tournée d’automne.

LE PDG sortira son premier album, “Rachat”, au printemps. Le disque a été enregistré et produit par Michael “Elvis” Baskette, qui a déjà travaillé avec SEVENDUST, ALTER BRIDGE et Sabrer.

LE PDG a été formé en 2018 par deux PDG de la vie réelle, Mack Mullins (voix) et Mike Dunn (guitare). Mullins et Dunn enrôlé Gary Stone (producteur, auteur-compositeur et musicien) pour écrire le premier album indépendant du groupe, “Le PDG” (Juin 2019). La réponse positive écrasante à ce communiqué a conduit à une invitation à enregistrer avec Baskette. Cette fois rejoint par Chase Brown (guitare) et Joseph Herman (batterie), le groupe est entré Studio Barbarosa à Gotha en Floride pour enregistrer “Rachat”, dont la direction musicale est décrite comme “un mélange agressif de hard rock groove inspiré des années 70 et de métal moderne” et “un équilibre d’énergie brute et d’agression inspiré par des groupes aussi variés que METALLICA, SEVENDUST, SABBAT NOIR à IRON MAIDEN, PROLONGATION DE TROIS JOURS et BAISER. “

Tandis que Mack et Mike tous deux ont choisi de s’attaquer au monde des affaires dans les années 90, ils ont continué à perfectionner leurs capacités musicales en jouant dans des actes d’hommage nationaux pendant plus d’une décennie. Ils ont joué dans des salles comme la House Of Blues, la Mercury Ballroom et de nombreux grands festivals. Ils ont soutenu des actes de rock vétérans comme RIOT CALME, MANDAT, FOZZY, KYNG et plus.

Ce ne sont pas des musiciens de garage qui deviennent pro. Ce sont des hommes d’affaires et des musiciens hautement accomplis qui ont choisi une voie unique vers le monde musical original. Mullins déclare: “Trop de gars de notre âge essaient de regarder la partie rocker, mais ça ne rentre pas. Mike et je voulais embrasser qui nous sommes vraiment; hommes d’affaires prospères qui peuvent vraiment jouer. LE PDG incarne une image de ce que nous vivons tous les jours: travailler dur, jouer dur. ”



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).