Le bassiste de Van Halen Wolfgang Van Halen signe avec le groupe de musique Explorer1 pour son premier album solo

VAN HALEN bassiste Wolfgang Van Halen a signé un accord avec Explorer1 Music Group pour la sortie de son premier album solo. Selon Billboard, Wolfgang est dans “les étapes finales” de l’enregistrement du LP avec le producteur Michael “Elvis” Baskette à VAN HALENc’est 5150 Studios en Californie. L’annonce appelle l’ensemble “une collection de matériel divers … des chansons originales allant des ballades obsédantes aux classiques du rock[[Van Halen]enregistré tous les instruments et le chant lui-même. “

Wolfgang a publié des photos et des vidéos du studio à son Instagram compte depuis début 2015.

Il a dit Le pouls de la radio il y a quelque temps, sa capacité à jouer de différents instruments lui donnait la liberté de faire ce qu’il voulait sur un projet solo. “Je veux dire, j’ai l’impression que c’est juste un peu illimité”, a-t-il déclaré. “J’ai l’impression que depuis que je peux jouer de la batterie, de la basse, de la guitare et du genre de chant, je suppose que je peux en quelque sorte simplement décider ce que je veux faire. Je veux dire, j’ai toujours aimé l’ensemble Dave Grohl histoire de la façon dont il a commencé FOO FIGHTERS – vient de faire tout un album de démonstration par lui-même. “

Son père a décrit le projet en 2015 comme si “AC DC se rencontre VAN HALEN rencontre la pop agressive, “ajoutant”, c’est un peu de tout et sonne comme un train de marchandises venant à vous. Je n’ai jamais rien entendu de tel. C’est tellement puissant que je suis jaloux. “

Wolfgang joué pour la première fois avec VAN HALEN sur la tournée mondiale 2007-2008 du groupe, qui a également marqué le retour du chanteur d’origine David Lee Roth. Il a fait ses débuts d’enregistrement sur l’album 2012 du groupe “Un autre type de vérité”.

Wolfgang a également fait une tournée en tant que membre de ALTER BRIDGE guitariste Mark Tremontigroupe solo et joué de la basse sur TREMONTIest le deuxième album.

