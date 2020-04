Le bassiste du Testament, Steve Digiorgio, s’est montré positif pour Covid 19

TESTAMENT bassiste Steve DiGiorgio s’est avéré positif pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

DiGiorgioLes résultats des tests ont été révélés par TESTAMENT chanteur Chuck Billy, qui a été l’un des premiers musiciens de heavy metal à partager son propre diagnostic de COVID-19.

Gamelle avait précédemment déclaré qu’il “ne se sentait pas bien” depuis son retour dans la baie de San Francisco le mois dernier après l’achèvement de “La baie contre-attaque 2020” Tournée européenne avec EXODE et ANGE DE LA MORT.

Parler à Joshua Toomey de “Diabolus In Podcastica” à propos de sa décision de rendre public les résultats positifs de son test et ceux de sa femme, Mandrin a déclaré (entendre l’audio ci-dessous): “C’était presque notre devoir de dire quelque chose. Heureusement, nous sommes rentrés de la route et nous avons été isolés tout de suite. Nous n’avons donc vraiment vu personne. Mais c’est définitivement une maladie et une maladie désagréables Je veux dire, nous commençons à nous sentir mieux, mais je ne dirais pas que je suis à cent pour cent. Donc je ne sais pas – suis-je toujours contagieux? Je ne sais pas.

“Steve, notre bassiste, qui vient d’être testé jeudi, il a récupéré ses résultats, et ils sont positifs, ” Gamelle a continué. “Et c’est après quelques semaines d’être malade. Alors ça nous a fait penser:” Sommes-nous toujours contagieux? “, Même si les médecins et les CDC [[Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes]nous a dit: «Allez-y et allez au magasin. Sortir. Porter un masque.’ Mais tu ne sais pas. Nous ne savons pas si nous sommes malades ou non. “

Le weekend dernier, EXODE guitariste Gary Holt a également révélé qu’il avait été testé positif pour COVID-19.

ANGE DE LA MORT le batteur Will Carroll a passé près de deux semaines sur un ventilateur dans une unité de soins intensifs dans un hôpital du nord de la Californie, mais serait maintenant en voie de guérison.

TESTAMENT, EXODE et ANGE DE LA MORT annulé au moins deux spectacles sur “La baie contre-attaque 2020” tournée en raison de l’épidémie à propagation rapide du nouveau coronavirus: 25 février à Milan, Italie; et le 11 mars à Hanovre, en Allemagne.

Les symptômes de COVID-19 varient considérablement, et le sous-test dans de nombreux pays signifie que de nombreuses personnes peuvent déjà avoir eu le coronavirus sans avoir reçu de diagnostic positif.

Plus d’un million de cas de coronavirus ont été signalés dans le monde et plus de 52 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

Les autorités américaines ont exhorté à plusieurs reprises les Américains à tenir compte de ce que les autorités fédérales, étatiques et locales leur demandent afin de limiter la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.



