Le bassiste Jeroen Paul Thesseling rejoint Obscura

Bassiste vétéran Jeroen Paul Thesseling (QUADVIUM, SALAZH TRIO, ex-PESTE) a rejoint les métallurgistes allemands de la mort progressive OBSCURA en tant que membre permanent après une interruption de neuf ans. Thesseling, connu pour sa signature fretless jouant dans le death metal et la fusion du monde, rejoint OBSCURA en 2007 et est apparu sur les albums longs métrages acclamés par la critique du groupe “Cosmogenèse” (2009) et “Omnivium” (2011), tous deux publiés via Relapse Records.

“Peut-être que les fans sont quelque peu surpris de mon retour”, explique Jeroen. “Après être parti OBSCURA en 2011, nous sommes restés en contact et au fil des ans, j’ai visité certains de leurs concerts. Depuis le départ, mon objectif principal a été d’explorer la guitare basse à sept cordes et de jouer différents genres.

“C’est vraiment agréable d’être de retour dans le giron, de s’impliquer à nouveau dans le processus d’écriture, de collaborer sur le matériel du sixième album studio à venir et de se préparer pour des tournées intensives. Nous prévoyons d’annoncer la fin de la nouvelle programmation du groupe dans un bref délai. “

Thesseling, qui a fait le tour du monde, a également enregistré PESTEquatrième et sixième albums studio, “Sphères” (1993) et “Doctrine” (2011). À la fin de 2017, il a publié le premier travail “Circulations” avec le groupe jazz-fusion SALAZH TRIO, avec un batteur légendaire Horacio “El Negro” Hernández. En 2019, Jeroen a fondé le groupe fusion-world-metal QUADVIUM avec un autre bassiste fretless Steve DiGiorgio (TESTAMENT, SADUS, MORT). QUADVIUM travaille actuellement sur son premier album.

La semaine dernière, OBSCURA a annoncé les départs du guitariste Rafael Trujillo, bassiste Linus Klausenitzer et batteur Sebastian Lanser en raison de “différences musicales”. Le trio continuera avec son nouveau groupe, nommé OBSIDIEUX.

Fondée en 2002, OBSCURA a établi sa réputation en lançant cinq albums studio qui ont été très appréciés des fans et de la presse, accompagnés de tournées de soutien et de leurs propres titres à travers le monde.

