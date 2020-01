Le bassiste Juan Alderete (La Mars Volta, Marilyn Manson) à Coma suite à un accident de vélo

Le bassiste Juan Alderete – membre de la Mars Volta et joueur de tournée pour Marilyn Manson et Deltron 3030, entre autres – a subi une lésion cérébrale traumatique à la suite d’un accident de vélo le 13 janvier, a révélé sa femme Anne Alderete via Instagram. Le musicien a subi ce qu’on appelle une lésion axonale diffuse et est actuellement dans le coma. “Le seul pronostic est d’attendre et de voir, car le cerveau est un organe compliqué et les résultats pour les patients DAI ont une portée aussi large que la mer”, a expliqué Anne Alderete. «Bien que frustrant, il permet également un monde de résultats positifs, nous ne pouvons donc qu’espérer pour le mieux.» Retrouvez son annonce complète ci-dessous.

Cedric Bixler-Zavala a fait allusion à une réunion de Mars Volta en mai 2019. Lui et Alderete ont fondé un nouveau groupe, Zavalaz, aux côtés de Dan Elkan et Gregory Rogove, en 2013.

.