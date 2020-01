Le batteur d’Aerosmith Joey Kramer intente un procès contre ses camarades de bande, affirmant qu’il n’est pas autorisé à revenir

Selon TMZ, fondateur AEROSMITH le batteur Joey Kramer a déposé une plainte contre ses camarades de bande, affirmant qu’ils ne lui permettent pas de retourner dans le groupe après une invalidité temporaire.

Kramer dit qu’il a subi des blessures mineures au printemps 2019 mais qu’il était prêt à revenir pour la jambe d’automne des spectacles de résidence du groupe à Las Vegas. Mais au lieu d’être accueilli comme prévu, Kramer affirme qu’il a été soumis à une toute nouvelle politique de groupe qu’il n’a pas approuvée, où il devrait passer une audition pour prouver qu’il était “capable de jouer à un niveau approprié” afin de reprendre son rôle de batteur.

Selon Kramer, le groupe lui a demandé de faire une série de répétitions solo contre une “piste de clic” comme audition, après quoi ils écouteraient les enregistrements pour décider s’il serait autorisé à revenir dans le groupe. Pendant ce temps, Kramer a couvert le coût d’un batteur de remplacement au taux de 20 000 $ par semaine pour les représentations et de 10 000 $ par semaine pour les répétitions.

Kramer dit qu’il a finalement et à contrecœur auditionné avec le “click track” début janvier, mais qu’il lui a été interdit de rejoindre car, comme on lui a dit, il “n’avait pas assez d’énergie” dans les enregistrements.

Il veut que le tribunal lui ordonne de revenir dans le groupe pour lui éviter “un préjudice irréparable”.

L’année dernière n’était pas la première fois AEROSMITH réalisée sans Kramer. De retour en août 2014, AEROSMITH annulé un concert en Californie parce que Kramer était aux prises avec des “complications cardiaques” nécessitant une intervention chirurgicale immédiate. Le musicien a révélé plus tard qu’il avait subi une angioplastie, expliquant que c’était “strictement une maladie héréditaire. Il y a des antécédents familiaux, et j’ai été la victime. Mais pas plus”.

Kramer manqué une semaine de AEROSMITH montre après son opération de 2014 – son fils Jesse rempli de batterie – avant de retourner au travail.

“Ce n’était pas mon temps,” Kramer dit à l’époque. “Il n’était pas temps que mon billet soit frappé. Et donc je me suis réparé, et je suis de retour à 150%, et tout est aussi bon que possible.”

L’automne dernier AEROSMITHla technologie du tambour John Douglas a parlé à Rock Titan de la façon dont il a décroché le concert Kramerest le remplacement temporaire. Il a dit: “Je suis un technicien de batterie qui travaille, donc je AEROSMITH, qui, pour la plupart des [2019], a fait un [Las] Résidence à Vegas au Park MGM. Et Joey Kramer, le batteur de AEROSMITH, que tout le monde connaît, s’est blessé, et j’ai donc été appelé à intervenir et à jouer de la batterie à la 11e heure. J’ai donc joué quelques concerts avec AEROSMITH, ce qui est inattendu et excitant. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une réserve ou une réticence de sa part à accepter le poste lorsqu’il a été approché pour la première fois, Douglas a déclaré: “En fait, je ne suis même pas sûr qu’ils m’aient même demandé – je pense qu’ils m’ont dit. C’est une sorte de flou. C’était une journée de spectacle, et j’étais dans le bâtiment. De toute évidence, le groupe ne fait pas de soundcheck généralement, donc l’équipage fait – nous faisons un soundcheck de l’équipage, un jam de l’équipage. Donc nous venions de commencer cela quand j’ai reçu l’appel téléphonique de Steven [[Tyler, voix], dire que Joey ne pouvait pas jouer. Ouais, je ne me souviens pas d’avoir été interrogé. Et j’aurais dit «oui». Peut-être que j’étais [asked] – Je ne sais pas. Je l’ai déjà fait plusieurs fois avec d’autres groupes, mais ça faisait longtemps. Et c’est toujours, évidemment, inattendu. Donc, c’était juste une question de: «D’accord. Ouais.'”

Comme indiqué précédemment, AEROSMITH fait partie des artistes qui se produiront au 2020 Grammy Awards le 26 janvier au Staples Center de Los Angeles. AEROSMITH sera également honoré comme la personne de l’année MusiCares 2020. L’hommage aura lieu pendant le 30e anniversaire MusiCares gala-bénéfice, deux nuits avant le 62e congrès annuel Grammy Awards émission de télévision.

AEROSMITH a récemment étendu son “Deuces Are Wild” Résidence à Las Vegas avec 15 dates supplémentaires au début de 2020 en raison d’une “demande extraordinaire”.

