Le batteur d’Anthrax dénonce les républicains du Sénat pour avoir rejeté des témoins dans le procès de destitution de Trump

ANTHRAX le batteur Charlie Benante a réagi aux nouvelles Le président Donald Trump est sur le point d’être acquitté dans son procès de destitution après que les sénateurs ont voté contre la convocation de témoins ou l’admission de nouveaux éléments de preuve.

Après que les démocrates ont plaidé pour entendre le témoignage de l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton, seulement deux républicains ont voté en faveur de l’audition de nouveaux témoignages, faisant le vote final 51-49 contre les témoins. Ce mouvement est presque assuré Atoutn’est acquitté que lors du troisième procès pour menacer la destitution d’un président de l’histoire des États-Unis.

En réponse au refus des républicains du Sénat d’appeler des témoins et d’obliger l’administration à remettre des documents liés au retard de l’aide à l’Ukraine, Benante a pris son Twitter pour partager un graphique contenant des photos des 51 sénateurs qui ont rejeté les demandes démocrates et inclus la légende: “Peut-être que votre équipe a gagné mais la ligue a perdu #ImpeachmentTrialSham” Il a ensuite ajouté dans un tweet séparé: “Nous avons besoin d’un autre parti dans ce pays et peut-être que ceci merde ne se produirait pas “

En réponse à CharlieDans ses commentaires, un de ses partisans a écrit: “Avec tout le respect que je vous dois, pourquoi n’appelleraient-ils pas les témoins supplémentaires (les déms ont appelé le 17 et ont autorisé les représentants à 0 sans permettre le franchissement du 17) alors qu’ils étaient censés le faire pendant la Chambre enquête? Cela ne vous dit-il pas quelque chose? ” à laquelle Benante répondit: “Omg !!! Le WH les a tous bloqués, je souhaite vraiment que les gens commencent à chercher des informations ailleurs”

ce n’est pas la première fois Benante s’est prononcé contre la Atout administration. Le mois dernier, le batteur a laissé entendre que Atout a été autorisé le meurtre de Qasem Soleimani, le commandant de la Force Quds du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran, pour distraire le public des procédures de destitution.

De retour en novembre 2018, Benante a déclaré à Overdrive en Irlande qu’il ne partageait plus ses opinions politiques en ligne parce qu’il ne voulait pas être critiqué par ses fans. “J’ai cessé de publier des informations sur mes propres croyances et mon point de vue politique à cause des critiques que je vais prendre pour cela, et je ne pense pas que ce soit juste”, a-t-il déclaré. “Je suis un Américain, je paie mes impôts et toutes ces choses m’affectent autant que la personne suivante.”

Benante a continué en disant qu’il a été critiqué pour avoir exprimé son opinion “simplement parce que d’autres personnes travaillent dans un bureau ou une construction de travail et que personne ne fait ce que je fais ou comprend que jouer de la musique est aussi un travail. J’obtiens la même chose merde que d’autres musiciens ou acteurs obtiennent pour exprimer leurs opinions et je pense que c’est vraiment injuste “, a-t-il déclaré. “C’est comme s’ils pensaient que nous devrions simplement nous taire et jouer notre musique ou quoi que ce soit, comme si ce n’était pas un vrai travail. Le sentiment de ces gens est, comme, ‘Nous ne voulons pas entendre vos opinions, juste jouer de la musique.'”

Il a poursuivi: “Tout ce qu’ils comprennent mal, c’est que je n’essaie de dénigrer personne dans le domaine politique; j’ai juste ma propre opinion sur les choses, et s’ils gardent un esprit ouvert, cela peut ouvrir de nouvelles idées ou pensées auquel ils n’ont pas pensé avant, tout comme lorsque j’écoute, regarde ou lis l’opinion d’une autre personne, cela me fait penser et évaluer mes propres sentiments.

“Ne vous méprenez pas – je dirai des conneries sur les démocrates autant que je dirai des choses sur les républicains, et à la fin de la journée, c’est mon opinion”, a-t-il ajouté. “Ces autres personnes qui ne peuvent pas gérer d’autres opinions mais les leurs sont simplement ignorantes. Ce sont les mêmes personnes qui ne possèdent pas de passeport. Ils ne voyagent pas à l’étranger et n’ont qu’une seule vision très fermée de la vie. C’est tellement déprimant quand on y pense. Comment vont-ils comprendre le monde ou d’autres cultures s’ils n’ont jamais voyagé nulle part? C’est juste bizarre. “

Il y a quatre ans, le batteur a parlé de l’élection présidentielle de 2016, disant que c’était “une période très, très effrayante” et claquant le parti républicain pour “jamais [giving] Obama une chance de vraiment faire des choses. “Il a ajouté:” Peut-être que tout ce truc de Donald Trump est destiné à détruire le parti républicain, ce qu’il est devenu. Peut-être que c’est ce qu’il essaie… Parce qu’il était démocrate, et il est allé au parti républicain. Peut-être que c’est… Il les sabote sans qu’ils le sachent. “

À l’époque, Benante a ensuite critiqué les deux partis politiques pour leur réticence à travailler ensemble, les deux parties voulant que les choses suivent leur propre chemin. Il a dit: “Les choses se sont réchauffées et se sont réchauffées. J’ai toujours pensé que les républicains n’avaient jamais donné Obama une chance de vraiment faire les choses. Et, bien sûr, même moi, je dis simplement que si les gens lisaient ce que je viens de dire, ils me reprocheraient de le dire, parce qu’ils détestent Obama tellement de. Et, je veux dire, il a fait des choses qui ont été bonnes, mais d’autres personnes le considéreraient comme «Non. C’est le pire. ‘ Mais je pense que personne n’était aussi [bad] comme chemin George [W.] Buisson baisé ce pays. Et ces républicains ne le reconnaissent même pas – qu’il a tant foutu ce pays. Il nous a mis dans une guerre dans laquelle nous ne devions pas être impliqués. Et je pense vraiment que ISIS et tout cela à cause de toute cette situation. ”



Peut-être que votre équipe a gagné, mais la ligue a perdu #ImpeachmentTrialSham https://t.co/LHfObNyWhY

– Charlie Benante (@skisum) 31 janvier 2020

Nous avons besoin d’une autre fête dans ce pays et peut-être que cette merde n’arriverait pas

– Charlie Benante (@skisum) 1 février 2020

OMG!!! Le WH les a tous bloqués, je souhaite vraiment que les gens commencent à chercher ailleurs des informations

– Charlie Benante (@skisum) 1 février 2020



