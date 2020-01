Le batteur de Black Sabbath, Bill Ward, rend hommage à Neil Peart

Original SABBAT NOIR le batteur Bill Ward a rendu hommage à Neil Peart, décédé mardi 7 janvier à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. L’emblématique SE RUER le batteur avait 67 ans.

Plus tôt aujourd’hui, quartier s’est adressé à ses médias sociaux pour écrire: “Red Barchetta est devenu encore plus puissant aujourd’hui après la nouvelle de votre décès. Red Barchetta est triste aujourd’hui, et nous rappelle avec tendresse à ma femme et moi des temps et des lieux révolus, mais toujours doux dans nos cœurs. .

“Ce qui reste est l’œuvre d’une vie à louer, à converser, à admirer, sachant que le monde est un meilleur endroit pour vos triomphes. Ce que vous avez fait dans les moments que vous avez eus, ce que vous avez créé, se prête à la richesse de la vie, et pour ceux qui ont embrassé votre passion et votre amour, je crois que nous sommes meilleurs pour cela. Ma femme et moi vous remercions respectueusement.

“Nos condoléances aux membres de la famille, aux amis, aux collègues musiciens et aux fans. RIP Neil.

“L’amour, Bill Ward“

quartier parlé précédemment Peart lors d’un épisode d’août 2015 de son émission de radio “Rock 50”. Il a dit (entendre l’audio ci-dessous): “Il est un must absolu pour l’élève – s’il y a de jeunes étudiants qui veulent dire:” Qui allons-nous écouter? Où trouver des conseils? ” Je recommanderais toujours: «Allez écouter Neil Peart. ‘ Ce que j’aime chez lui, c’est la façon dont il pousse ses crescendos avec les paroles. Cela rend les paroles encore plus que ce que sont les paroles; il est merveilleux à ça. Et c’est presque comme une orchestration – ou c’est un mouvement orchestrationnel. En plus de cela, c’est un merveilleux joueur de jazz, à mon avis. Et je ne sais pas ce qu’il en pense; J’adore son jeu et sa technique. “

Il a poursuivi: “Je pense que c’est l’un des batteurs les plus incroyables que j’ai jamais entendu de ma vie. Un bel homme d’un beau groupe.”

Peart rejoint SE RUER en 1974. Il était considéré comme l’un des meilleurs batteurs de rock de tous les temps, aux côtés de John Bonham de LED ZEPPELIN; Keith Moon de L’OMS; et Ginger Baker de CRÈME. Peart était aussi SE RUERest le parolier principal, s’inspirant de tout, de la science-fiction à Ayn rand.



