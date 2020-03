Le batteur de Death Angel Will Carroll est «très malade» et a besoin de «vibrations de guérison»

ANGE DE LA MORT le batteur Will Carroll est traité dans un hôpital du nord de la Californie pour une maladie non révélée.

Volontéla petite amie de Leeshawn Navarro est arrivé du California Pacific Medical Center de San Francisco mercredi 18 mars pour dire qu’elle l’avait amené aux urgences parce qu’il était “très malade” depuis son retour d’une tournée européenne plus tôt dans le mois. Elle a également demandé à ses amis de lui envoyer des «pensées de guérison positives».

Plus tôt aujourd’hui, Navarro a publié une mise à jour sur les médias sociaux, disant: “Besoin d’encore plus de vibrations de guérison, de bougies, de prières, d’amour, tout ce que vous avez pour Volonté. je t’aime tellement Volonté!!! Continuez à vous battre, j’ai besoin de vous !!!! Nous avons tous besoin de vous !!!!! “

Carroll et le reste de ANGE DE LA MORT récemment passé plus d’un mois sur la route en Europe avec TESTAMENT et EXODE dans le cadre de “La baie contre-attaque 2020” tour.

Hier soir, EXODE guitariste Gary Holt a révélé qu’il présentait tous les symptômes de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Il a décrit son état comme «légèrement malade, mieux aujourd’hui après s’être réveillé à plusieurs reprises trempé de sueur [Tuesday] nuit.”

ANGE DE LA MORT a passé les derniers mois en tournée pour soutenir son neuvième album, “Humanicide”, qui est sorti en mai dernier via Explosion nucléaire.

Le groupe a été nominé pour un Prix ​​Grammy pour “Best Metal Performance” pour le “Humanicide” piste de titre. C’était le premier groupe Grammy nomination.

Carroll rejoint ANGE DE LA MORT en 2009 en remplacement du batteur d’origine du groupe, Andy Galeon.

Volonté peut être entendu sur les quatre derniers ANGE DE LA MORT albums studio: “Châtiment implacable” (2010), “Le rêve appelle au sang” (2013), “The Evil Divide” (2016) et ce qui précède “Humanicide”.

