Le batteur de Death Angel Will Carroll «fait beaucoup mieux», déclare le chanteur d’Exodus Steve «Zetro» Souza

EXODE chanteur Steve “Zetro” Souza a offert une mise à jour sur ses coéquipiers et les membres de TESTAMENT et ANGE DE LA MORT, dont certains sont tombés malades depuis leur retour d’une récente tournée européenne, certains étant positifs pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

EXODE, TESTAMENT et ANGE DE LA MORT passé plus d’un mois à voyager ensemble sur “La baie contre-attaque 2020” tournée et rentré chez lui dans la région de la baie de San Francisco le 11 mars. Deux des spectacles du trek ont ​​été annulés en raison de la propagation rapide du nouveau coronavirus: le 25 février à Milan, en Italie; et le 11 mars à Hanovre, en Allemagne.

Le dimanche, TESTAMENT chanteur Chuck Billy a annoncé que lui et sa femme ont été testés positifs pour COVID-19. Plusieurs jours plus tôt, EXODE guitariste Gary Holt a révélé qu’il présentait tous les symptômes de la maladie. Lui et sa femme ont subi des tests de coronavirus vendredi 20 mars, mais devront attendre encore une semaine pour obtenir des résultats. ANGE DE LA MORT le batteur Will Carroll est dans une unité de soins intensifs d’un hôpital du nord de la Californie depuis mercredi 18 mars après avoir été “très malade” suite à l’achèvement de “La baie contre-attaque 2020” randonnée.

Plus tôt dans la journée (lundi 23 mars), EXODE chanteur Steve “Zetro” Souza enregistré une nouvelle vidéo pour son Youtube canal, Caveau toxique de Zetro, dans lequel il a discuté “La baie contre-attaque” tournée et a expliqué comment certains de ses compagnons de route peuvent avoir contracté le nouveau coronavirus.

“Tu dois comprendre que [we were] rencontrer des fans et [we were] rencontrer des gens différents et [we were] tous utilisant les mêmes installations et la même restauration et [we were] tout autour les uns des autres en permanence, il est donc logique pourquoi tant de personnes de la tournée l’ont attrapé “, at-il expliqué (voir la vidéo ci-dessous).

Zetro a poursuivi en disant qu’il se sent personnellement «super». “Si j’ai [the disease], Je n’en ai aucun symptôme “, a-t-il dit.” Je ne me sens pas mal du tout. Je dors vraiment bien. Je me sens fort comme un bœuf. Je souhaite que les gymnases ne soient pas fermés; Je serais là tous les jours, malheureusement.

“Le seul de notre camp qui semble malade est Gary, qui en a montré des signes “, a-t-il poursuivi.” Mais son test ne reviendra pas avant longtemps – sept à dix jours, je crois. Pourquoi, je ne sais pas. Mais lui et sa femme ont été testés. Maintenant, je lui ai parlé ce matin, et il se sent mieux, même s’il a parfois un peu des symptômes, mais il dit qu’il se sent beaucoup mieux à ce sujet.

“Evidemment, tout le monde sait, hier, Chuck Billy et sa femme Tiffany était allé sur Internet et avait dit à tout le monde qu’il l’avait également contracté, ce qui signifie maintenant plus de personnes, il ressemble. Et je crois que deux de leurs techniciens dans leur camp, qui ont travaillé pour eux, l’ont également contracté.

“Je ne sais même pas si Volonté [has tested] positif. Will Carroll est très malade. Il est en soins intensifs en ce moment. J’ai entendu dire qu’il allait beaucoup mieux, mais les nouvelles sont très vagues.

“Nous faisons bien dans le EXODE camp. Vraiment, Garyest le seul qui soit malade en ce qui concerne les techniciens. Et le reste du groupe, tout le monde va bien. Un couple de gars ANGE DE LA MORT ne se sentent pas trop bien mais s’améliorent. Mandrin et sa femme et quelques-uns de leurs techniciens ne se sentent pas trop bien, mais ils vont mieux. Alors croisez juste les doigts. “

Plus de 378 000 cas de coronavirus ont été signalés dans le monde et plus de 16 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

Les responsables américains ont à plusieurs reprises exhorté les Américains à tenir compte de ce que les autorités fédérales, étatiques et locales leur demandent afin de limiter la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.

La Californie a récemment estimé que plus de la moitié de l’État – 25,5 millions de personnes – recevrait le nouveau coronavirus au cours des huit prochaines semaines.