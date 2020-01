Le batteur de Jethro Tull, Doane Perry: Neil Peart «a affronté le cancer du cerveau avec bravoure, philosophiquement et avec son humour habituel»

Doane Perry, batteur avec JETHRO TULL, a rendu hommage à son ami de longue date Neil Peart, décédé le 7 janvier à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans avec le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. L’emblématique SE RUER le batteur avait 67 ans.

Plus tôt aujourd’hui, Poiré a pris son Facebook page à écrire: “Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont si gentiment écrit, envoyé des SMS, posté ou appelé concernant Neilpasse. Comme tant d’autres, cela m’a complètement défait et je ne sais pas trop par où commencer. Je travaille sur quelque chose de plus substantiel à publier à l’avenir lorsque les choses se seront un peu arrangées pour tout le monde.

“Au cours des trois dernières années et demie, Neil fait face à ce cancer du cerveau brutal et agressif avec courage, philosophiquement et avec son humour habituel, parfois léger et parfois sombre – tous très caractéristiques de lui, même compte tenu de la situation grave et des chances qui lui étaient données au moment du diagnostic et de la chirurgie subséquente. Mais il l’a combattu. Par sa propre demande de confidentialité, peu de gens le savaient, mais sa réponse compréhensible à ces nouvelles n’exclut ou ne diminue en rien TOUS ceux qui le connaissaient également, travaillaient avec lui ou l’aimaient et l’admiraient de près ou à distance. Son approche tenace de la vie lui a bien servi au cours de ces dernières années et bien qu’il ait principalement gardé ses propres conseils, il a conservé sa dignité, sa compassion, sa compréhension et sa nature profondément curieuse, qui ne l’ont jamais abandonné. Remarquablement, compte tenu de la gravité de son état (glioblastome) et des conséquences qui en ont résulté, il n’a vraiment eu aucune douleur. C’était toujours ma première question quand je l’ai vu. ‘Aucune douleur?’ J’ai demandé. “Pas de douleur”, est venue la réponse. Quelle bénédiction c’était. Nous en étions tous reconnaissants.

“Pour chacun de nous qui l’aimions de près et de loin, c’est une perte difficile et impossible à résumer en quelques courts paragraphes. L’effusion d’amour, de respect et d’appréciation de tous les horizons pour ce talent extraordinaire et singulier et bel homme avec un esprit comme personne que je n’ai jamais rencontré, touche au-delà des mots. À ceux qui ont dû garder et conserver ces informations de près pendant trois ans et demi, pour des raisons évidentes et protectrices; sa femme Carrie, fille Olivia, sa famille aimante, son groupe, ses collègues et ses amis, ils ont mon admiration éternelle. Tu sais qui tu es.

“Mis à part son talent de génie profondément doué et sa production prolifique, qu’il a brillamment affiché à travers la musique, les paroles et l’écriture en prose et cet incroyable magasin de connaissances sur un éventail de sujets dans plusieurs domaines, il est resté une âme gentille, douce, prévenante et modeste et un gentleman accompli… ainsi qu’un ami extraordinaire. Si vous étiez son ami, vous le saviez et il comprenait comment être le meilleur ami que vous puissiez espérer avoir. Je pense que je parle pour tous, connu et inconnu de lui , pour dire qu’il nous manquera profondément, qu’il sera éternellement aimé, apprécié et connu pour ses nombreuses contributions inestimables à la musique, à l’art et à l’écriture.

“Malgré ce qu’il savait et nous savions ce qui était inévitable, je pense qu’il y a un certain soulagement que cette longue et difficile odyssée soit enfin terminée.

“Merci mon cher ami, d’être passé par là. Nous sommes tous plus riches pour votre présence et votre lumière dans nos vies.”

Peart rejoint SE RUER en 1974. Il était considéré comme l’un des meilleurs batteurs de rock de tous les temps, aux côtés de John Bonham de LED ZEPPELIN; Keith Moon de L’OMS; et Ginger Baker de CRÈME. Peart était aussi SE RUERest le parolier principal, s’inspirant de tout, de la science-fiction à Ayn rand.



Neil Ellwood Peart – 9/12/52 – 1/7/20

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont si gentiment écrit, envoyé des SMS, posté ou …

Publié par Doane Perry le vendredi 17 janvier 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).