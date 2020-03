En raison d’une grave infection de l’épaule causée par l’arthrose qui sévit Hellhammer depuis un certain temps maintenant, le GRABUGE le batteur ne pourra malheureusement pas jouer avec ses camarades “La tournée du magazine Decibel”.

Selon GRABUGE, Hellhammer “a travaillé avec un physiothérapeute au cours des deux derniers mois dans l’espoir qu’il serait complètement guéri avant la tournée, mais a finalement reçu l’ordre de se reposer pendant encore quelques semaines.

Remplissage pour Hellhammer sera Tony Laureano, qui a un palmarès prestigieux en tant que batteur de session pour un certain nombre d’autres groupes, tels que DIMMU BORGIR, NIL, ANGELCORPSE, CRÉATION MALEVOLENTE, DIEU DÉTRONTRÉ, ACHERON, BELPHEGOR, 1349 et BRUJERIA.

Hellhammer Commentaires: “A la prochaine fois!”

“La tournée du magazine Decibel” débutera le 13 mars à Denver, Colorado et se terminera le 10 avril à Chicago, Illinois.

Joindre GRABUGE sur le projet de loi seront métallurgistes noirs norvégiens ABBATH, Concessionnaires de la mort dans le désert de l’Arizona GATECREEPER et arrivistes en métal imprégnés de goth MAINS AU RALENTI.

GRABUGEdernier album de, “Démon”, est sorti en octobre via Century Media.

