Le batteur de Pearl Jam et Soundgarden Matt Cameron sort un nouveau single solo, ‘Down The Middle’

CONFITURE DE PERLES et SOUNDGARDEN le batteur Matt Cameron a sorti un nouveau single solo, “Au milieu”. Les caractéristiques de la piste LES MELVINS” Buzz Osborne à la guitare et Steven McDonald à la basse.

UNE Josh Grahamvidéo lyrique créée pour “Au milieu” peut être vu ci-dessous.

“Au milieu” devrait apparaître sur Cameronprochain album solo qu’il a enregistré au printemps dernier avec l’aide de FOO FIGHTERS le batteur Taylor Hawkins ainsi que ce qui précède MELVINS, Dale Crover et Toshi Kasai.

Le LP non encore titré est Camerondeuxième sortie solo, après 2017 “Cavedweller”. Il a également enregistré de petits actes comme CONSPIRATION WELLWATER et HATER en plus des deux CONFITURE DE PERLES et SOUNDGARDEN.

Cameron a commencé sa carrière avec SOUNDGARDEN mais a également été membre de CONFITURE DE PERLES depuis 1998, après SOUNDGARDEN dissous pour la première fois.

CONFITURE DE PERLES a sorti son 11e album studio, “Gigaton”, le 27 mars.



