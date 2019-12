Le batteur de poison Rikki Rockett: «Je suis au-dessus des mèmes désagréables et de la rhétorique politique»

POISON le batteur Rikki Rockett dit qu'il ne permettra plus aux "méchants" de "prendre de la place" sur son Facebook page, en disant que seules les personnes qui sont "créatives, drôles ou qui ont une sorte de contribution positive" seront invitées à poster dans son flux.

Rikki, dont le vrai nom est Richard Allan Ream, a pris son Facebook plus tôt dans la journée pour déplorer la masse toujours croissante de mèmes politiques – ces images partageables empreintes d'humour décalé – expliquant que certains de ses "amis" sur la plate-forme de médias sociaux "recyclent simplement les mêmes vieux grammes désagréables en pensant que cela va changer le monde."

Le rockeur de 58 ans a écrit: "J'ai longuement réfléchi à ce qui me rend heureux sur les réseaux sociaux et je suis arrivé à une conclusion et c'est simple… la positivité.

"À l'aube de la nouvelle année, à moins que vous ne soyez créatif, drôle ou que vous ayez une sorte de contribution positive, je vais vous désapprouver et vous remplacer par ce type de personnes.

"Je suis sur les mèmes désagréables et la rhétorique politique. Certains d'entre vous recyclent simplement les mêmes vieux grammes désagréables en pensant que cela changera le monde. Devinez ce que vous obtenez? Repousser! Je ne suis pas contre les mèmes, mais à moins que vous peut suivre votre mème avec une sorte de solution logique, je suis simplement au-dessus.

"Je n'aurai plus de gens méchants qui prendront de la place sur ma page Facebook. Vous pouvez me suivre, mais vous ne pouvez pas poster. Je veux regarder mon flux et être provoqué de manière réfléchie, apprendre quelque chose, être diverti ou impressionné par" quelque chose que vous avez fait de positif avec votre journée.

"Maintenant, nous avons tous nos jours, j'en ai certainement. Cependant, si je vais sur votre profil et que c'est Pelosi ou Atout ou qui que ce soit, je ne vais pas inviter ça dans mon flux tous les jours. C'est de l'énergie négative. Vous n'êtes pas créatif ou spirituel. Vous recyclez les idéaux de quelqu'un d'autre. Pense pour toi même! Si je veux les nouvelles, je les lirai et je me déciderai moi-même, je ne les entendrai pas par un mème tordu d'une personne aléatoire Facebook.

"Ce n'est pas moi qui me glorifie. J'ai fait tous les méchants moi-même et je m'en excuse en ce moment. Je ne veux plus faire partie de la culture" Tu crains si tu n'es pas d'accord avec moi ". A chacun leur propre, mais si vous arrêtez de vous battre avec les gens et de déclencher délibérément les autres sur Facebook tous les jours parce que leur point de vue est différent du vôtre, je ne vous autoriserai pas dans mon flux. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire de blague. Juste fait avec le barrage sans fin de l'humour tranchant conçu pour masquer les véritables sentiments de racisme de quelqu'un ou tout ce avec quoi il veut essayer de s'en tirer.

"Faisons une nouvelle année heureuse, amusante et créative!

"Beaucoup d'amour! Rikki"

POISON's "Le tour du stade" avec MOTLEY CRUE, DEF LEPPARD et JOAN JETT & THE BLACKHEARTS débutera le 21 juin à San Antonio, Texas et inclura des concerts récemment annoncés à Kansas City, St. Louis, Minneapolis, Nashville, Cincinnati et Cleveland. Le trek marque CRÜE's les premières dates live depuis la fin de sa tournée d'adieu 2014/2015. Le groupe a tourné avec POISON en 2011 et DEF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates de tournée en 2017 – mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre groupes ont pris la route ensemble pour une tournée prolongée.



J'ai longuement réfléchi à ce qui me rend heureux sur les réseaux sociaux et je suis arrivé à une conclusion et c'est …

Publié par Rikki Rockett le vendredi 27 décembre 2019

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n'approuve ni ne garantit l'exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens "Signaler à Facebook" et "Marquer comme spam" qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu'à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l'action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de "masquer" les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de "bannir" les utilisateurs qui enfreignent les conditions d'utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l'utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur "interdit" ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l'utilisateur "interdit" ne seront visibles que par l'utilisateur et ses amis Facebook).