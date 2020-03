Le batteur de Pussycat plus rapide Chad Stewart se remet de Covid 19: “ Le pire est passé ”

PUSSYCAT PLUS RAPIDE le batteur Chad Stewart dit qu’il se rétablit après un test positif pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, plus tôt dans le mois.

Stewart a pris son Twitter samedi 28 mars pour écrire: “Merci à tous pour votre inquiétude concernant mon récent diagnostic avec Covid 19. Je vais beaucoup mieux et je me repose. Le pire est passé. J’espère vous voir tous dès que nous pourrons reprendre la route. Restez en sécurité! Lavez-vous les mains!

Stewart, qui joue de la batterie depuis PUSSYCAT PLUS RAPIDE pendant près de deux décennies, a parlé à Just A Rock N Roll Junkie de la façon dont il a rejoint le groupe pour la première fois. Il a dit: “J’étais dans un groupe avec un gars nommé Coyote Shivers, de Empire Records. Il était le gars de la rock star et il était marié à Bebe Buell qui est Liv Tylerest maman. j’étais dedans Coyotedu groupe quand il a déménagé à L.A. Je venais juste de rentrer à Los Angeles de New York, tout comme lui, et nous avons commencé à jouer ensemble. Et Taime [[Downe, PUSSYCAT PLUS RAPIDE chanteur]venais de commencer le club Pretty Ugly et je jouais aussi avec un gars nommé David Casper, donc je jouais dans quelques groupes qui jouaient Pretty Ugly, Taimeclub de. Le batteur pour LES NEWLYDEADS ne le coupait pas et ils allaient le laisser partir, et Taime est venu vers moi et a dit: «Tu es mon gars.” Et j’ai dit: «Ouais, je suis ton gars», parce que j’aimais la musique industrielle et c’était amusant. Mais littéralement, je n’y étais même pas un an et demi – nous avions Tim Sköld de MARILYN MANSON jouer de la guitare solo – et Taime a déclaré: «Nous avons la possibilité de mettre PUSSYCAT PLUS RAPIDE de retour avec Greg [[Steele, guitare]et Brent [[Muscat, guitare]. Obtenir Eric [[Stacy, basse]et Brett Bradshaw [drums] ne va tout simplement pas se produire. Je ne veux pas traiter avec le non-sens avec eux, donc je veux que vous et Danny [[Nordahl]. ‘ C’est comme ça que ça s’est passé. Donc, MINOU a recommencé et je suis ici depuis 2001. “

PUSSYCAT PLUS RAPIDE n’a pas sorti un nouvel album studio depuis 2006 “Le pouvoir et le trou de gloire”. Un album live appelé “Front Row pour le Donkey Show” est sorti en 2009.



Merci à tous pour votre inquiétude concernant mon récent diagnostic avec Covid 19. Je vais beaucoup mieux et je me repose. Le pire est passé. Au plaisir de vous revoir dès que nous pourrons reprendre la route. Restez en sécurité !! Lavez-vous les mains!! À votre santé.

– Chad Stewart (@TheChadStewart) 28 mars 2020



