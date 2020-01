Le batteur exagéré Jason Bittner sur Sean Reinert: «Il est devenu une influence de type Neil Peart pour le monde du métal»

Ancien FLOTSAM ET JETSAM et actuel OVERKILL le batteur Jason Bittner a rendu hommage à Sean Reinert, disant que l’ex-DÉCÈS et CYNIQUE batteur est devenu un ‘Neil Peart‘influence de type pour le monde du métal. “

Reinert a été trouvé insensible à son domicile de San Bernardino, en Californie, vendredi soir (24 janvier). Selon TMZ, il a été transporté à l’hôpital, mais après que les mesures de sauvetage se soient révélées inefficaces, il a été déclaré mort à son arrivée. Aucun jeu déloyal n’est suspecté pour le moment. Cependant, une cause officielle de décès est en attente d’une autopsie, qui n’a pas encore été réalisée.

Plus tôt aujourd’hui, Bittner a pris sur ses réseaux sociaux pour écrire: “J’essaie vraiment de trouver tous les mots pour résumer la dernière semaine, comme nous commençions à Neil [[Peart], ça arrive.

“Je ne peux pas expliquer combien Sean signifiait pour nous tous dans la communauté du métal, et la communauté du tambour seulement – ce gars n’était certainement pas “juste un batteur de métal”. Lisez tous les articles sur lui et vous le saurez. Neil nous a tous influencés à jouer plus de remplissages et à être expérimentaux, et Sean l’a pris au Nième degré avec tous ceux avec qui il a joué, et il est devenu un ‘Neil Peart‘influence de type pour le monde du métal. Revenez en arrière et regardez mon premier Batteur moderne fonctionnalité – deux de mes 10 meilleurs albums de batterie sont les siens – MORT ‘Humain’, et CYNIQUEc’est ‘Concentrer’. Des performances stellaires absolues, injouables par la plupart d’entre nous, de simples mortels. J’essaie toujours. Mais en plus de tout ça Sean était un gars génial, génial – juste une émeute de rire avec qui sortir.

“Il y a un contingent de personnes au cours de la dernière décennie qui sont devenues la” famille / clique / gang de Sickdrummer Magazine “à NAMM, – Anton Hefele, Ian Macdonald, Derek Roddy, Gus Rios, Forrest Robinson, Brian Zink, moi même, Tim Yeung, Matt Thompson, et une distribution tournante de personnages en fonction de l’année – mais il y avait toujours UN GARÇON que nous espérions «venir au spectacle cette année», et c’était Sean Landon Reinert – il était juste que respecté et aimé par nous, et par le monde de la batterie.

“J’ai eu la chance de devenir ami avec lui en 2005/6 probablement, et nous sommes toujours restés en contact et nous nous sommes vus lorsque la tournée ou NAMM autorisé, ou si j’étais juste en Californie pour d’autres affaires, nous avons toujours fait un point de suspendre si possible – la dernière fois que je l’ai vu c’était quand il est venu me voir jouer FLOTSAM ET JETSAM au Whisky à LA. Nous venions de rentrer toute la nuit de AZ, pas de sommeil, j’étais aussi TMing, et juste épuisé par le temps que je montais sur scène – la seule chose qui me tenait était le fait de ‘mec, Sean regarde, vous MIEUX l’apportez! ‘ Je l’ai fait de mon mieux, et il me l’a dit après le show …… ‘mec tu as donné un coup de pied au cul’ – je pense toujours qu’il était juste gentil !!

“DÉCHIRURE Sean – J’espère que vous êtes en train d’échanger des 7 avec ‘The Professor’ en ce moment – ou au moins de boire un peu de son Macallan !! Nous vous aimons tous et vous nous manquez déjà !!!! “

Reinert était un membre fondateur du groupe de metal progressif pionnier CYNIQUE, avec guitariste / chanteur Paul Masvidalet il est resté dans le groupe jusqu’en septembre 2015.

En 1991, Reinert et Masvidal rejoint le légendaire groupe de Floride DÉCÈS pour enregistrer le “Humain” album. Après avoir tourné avec DÉCÈS, ils sont retournés à CYNIQUE.

Reinert joué ses derniers spectacles avec CYNIQUE en septembre 2015 au Japon.

Après sa sortie de CYNIQUE, Sean a été impliqué avec le groupe de rock progressif de Los Angeles DES ÊTRES PARFAITS.



