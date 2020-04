Le batteur Nick Barker quitte Lock Up

ENFERMER le batteur Nick Barker a annoncé son départ du groupe.

Aboyeur a déclaré dans un communiqué: “Après” ne pas l’avoir ressenti “pendant un temps considérable et avoir réfléchi à mon avenir dans les rangs du groupe, j’ai décidé de ENFERMER. Il n’y a aucun mauvais sang ou mauvais sentiment d’aucune façon; ces gars sont mes frères et je leur souhaite bonne chance.

“J’ai quelques nouvelles initiatives musicales en préparation qui seront révélées lorsque le moment sera venu.

“Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier mes anciens camarades de groupe et tous les fans du monde entier pour leur soutien au cours des 20+ années durant lesquelles j’ai été batteur dans le groupe … Beaucoup d’amour à vous tous.”

ENFERMER bassiste Shane Embury a ajouté: “Je suis triste de voir pseudo quitter le groupe. Mais nous en avons beaucoup discuté et il est temps de passer à autre chose pour nous tous, je suppose – pas de mauvais sang. De même que Jesse Pintado (DÉCHIRURE), pseudo et j’ai formé ENFERMER en 1998. Nous avons eu une balade amusante et folle ensemble pendant toutes ces années et je souhaite pseudo rien que le meilleur pour l’avenir. “

ENFERMER annoncera bientôt Aboyeurle remplacement de.

ENFERMERdernier album de, “Diabolisation”, est sorti en 2017. Le disque a été enregistré sur Studios d’enregistrement de salon à Kettering, au Royaume-Uni, avec un ami de longue date et un producteur de renom Russ Russell (LES EXPLOITÉS, MORT PAR NAPALM, EVILE, LE BERZERKER, DIMMU BORGIR).

“Diabolisation” Etait le premier ENFERMER album avec “vokillist” Kevin Sharp, qui a remplacé Tomas Lindberg (AUX PORTES) en 2014.

Kevin a fait ses débuts en direct avec ENFERMER à Manizales Grita Rock festival en Colombie en octobre 2014.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).