Le batteur original de Motörhead Phil «Philthy Animal» Taylor célèbre son nouvel album Little Villains

Phil Taylor mettre le moteur MOTÖRHEAD pendant 13 années incroyables, enregistrer la batterie de ce groupe emblématique sur 11 albums studio ainsi que quatre albums live. Sa présence sur scène est devenue l’étoffe de la légende du rock et la férocité avec laquelle il a attaqué son kit (ainsi que les bouffonneries en coulisses) lui ont valu le surnom de Animal Philthy. Sous apprécié dans ses dernières années, Taylor a continué à jouer du rock’n’roll dur dans différentes tenues, dont la superbe PETITS VILLAINS projet, formé avec producteur / musicien James Childs de AIRBUS la célébrité. Le groupe a réalisé plusieurs enregistrements en studio supervisés par Childs, dont certains sont sortis en 2019 sous forme d’album “Philthy Lies”.

Et maintenant une nouvelle PETITS VILLAINS album est dans les rues, cette fois mettant en vedette les talents des anciens HAWKWIND bassiste et Lemmy prodige Alan “Boomer” Davey, qui rejoint Childs sur cette célébration de la vie et des talents de Taylor. Avec les enregistrements studio restants Taylor réalisé avant son décès en 2015, l’album “Taylor Made” éclate avec la puissance et l’énergie de ces premiers MOTÖRHEAD albums.

Childs exprime son enthousiasme pour le projet en disant: “J’ai grandi sur MOTÖRHEAD et HAWKWIND, et travailler avec les membres clés de chaque groupe est une étape importante de ma vie que je n’aurais jamais pu imaginer. “

Découvrez le premier single, la piste de titre et sa vidéo d’animation inventive ci-dessous.

“Taylor Made” sera disponible en numérique, CD et vinyle rouge en édition limitée à partir du 3 avril avec l’aimable autorisation de Cléopâtre Records.

Liste des pistes:

01. Taylor Made



02. Modèle B



03. Avion



04. All The Flak



05. Nous travaillons tous



06. Bleu melon



07. Dans un désordre



08. Au-dessus de la lune



09. Contrôle-toi



dix. Bientôt

Taylor décédé le 11 novembre 2015 d’une insuffisance hépatique. Il avait 61 ans.

Taylor joué dans MOTÖRHEAD de 1975 à 1984 et de nouveau de 1987 à 1992. Il est apparu sur le premier album du groupe, “Sur parole”et a joué sur dix autres albums, dont celui de 1979 “Bombardier”, Années 80 “As de pique”et les années 1982 “Poing de fer”.

Taylor contribué à MOTÖRHEADalbum de 1992 “March Or Die” mais a quitté le groupe pendant le processus d’enregistrement. L’album a été complété par des batteurs Tommy Aldridge et le stickman le plus récent du groupe, Mikkey Dee.



