Le batteur Rush Neil Peart est mort à 67 ans

SE RUER le batteur Neil Peart est décédé à l’âge de 67 ans. Il est décédé mardi à Santa Monica, en Californie, après avoir reçu un diagnostic de cancer du cerveau, selon un communiqué publié vendredi par un porte-parole de la famille Elliot Mintz.

Sa mort a été confirmée par Meg Symsyk, porte-parole des médias pour le trio de rock progressif canadien.

Une déclaration publiée sur l’officiel du groupe Twitter La page a déclaré: “C’est avec le cœur brisé et la plus profonde tristesse que nous devons partager la terrible nouvelle que mardi notre ami, frère d’âme et compagnon de groupe de plus de 45 ans, Neil, a perdu sa bataille incroyablement courageuse de trois ans et demi contre le cancer du cerveau … “

La déclaration a ensuite demandé la confidentialité Peartfamille “d’amis, de fans et de médias” et a demandé aux personnes en deuil de faire un don en Peartnom d’un groupe de recherche sur le cancer ou d’un organisme de bienfaisance de leur choix. “

“Repose en paix frère”, a conclu le communiqué du groupe.

SE RUER avait été complètement inactif depuis la fin de son “R40 Live” tournée il y a quatre ans. Peart avait déjà dit que jouer des concerts à son âge causait trop d’usure douloureuse sur son corps et qu’il préférait arrêter de jouer avant que les performances ne commencent à décliner en qualité.

Ses survivants incluent sa femme Carrie et fille Olivia.

Il est également l’auteur de nombreux livres, dont un certain nombre de mémoires explorant sa vie et ses voyages.

Guitariste Alex Lifeson et bassiste / chanteur Geddy Lee ont dit à plusieurs reprises que SE RUER ne fera jamais de spectacle à moins que les trois musiciens n’acceptent d’y participer. Ils n’ont pas joué comme SE RUER sans pour autant Peart depuis qu’il a rejoint le groupe en 1974.

Pendant les six premières années de SE RUERl’existence, John Rutsey était derrière le kit et il a joué sur le premier LP éponyme du groupe.

En 1997, Peart et ses coéquipiers sont devenus les premiers musiciens de rock à être intronisés dans le Ordre du Canada.

Ils ont été intronisés au Temple de la renommée du rock and roll en 2013.



Neil Peart 12 septembre 1952 – 7 janvier 2020 pic.twitter.com/NivX2RhiB8

– Rush (@rushtheband) 10 janvier 2020



Mots clés:

se ruer

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).