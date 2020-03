Le Bauhaus annonce les nouvelles dates de ses concerts au CDMX

Le Mexique est l’un des pays avec le plus de propositions de musique de concert au monde. L’année dernière, nous avons été visités par de grands groupes seuls ou dans le cadre de festivals comme The Strokes, Arctic Monkeys, Billie Eilish, Björk, The Chemical Brothers, The Hives, et plus encore. Et ce 2020 n’a pas fait exception avec le retour du Bauhaus dans notre pays, en particulier à Mexico.

Bauhaus avec la gamme complète comprenant Peter Murphy, David J, Daniel Ash et Kevin Haskins, a annoncé une date pour le CDMX à Frontón, prévue pour le 28 avril 2020. Les billets sont allés très vite et il a été annoncé à guichets fermés, alors Ils ont annoncé une autre date pour le 29 du même mois.

Et c’est maintenant que le groupe a annoncé les nouvelles dates auxquelles ses présentations auront lieu. Les deux concerts se déplacent du 12 au 13 août 2020. Les présentations sont reportées en raison de la crise des coronavirus qui a frappé le Mexique et le monde. Il y a quelques semaines, la fermeture des clubs, gymnases, cinémas, théâtres et plus a été annoncée.

Comme il fallait le comprendre, de nombreux lieux où des groupes et des artistes se sont produits ont également décidé de se joindre à cette initiative pour atténuer la propagation du coronavirus ou du Covid-19 dans le pays. De nombreux concerts et festivals ont également déplacé (certains annulés) leurs performances comme le Tecate Pa’l Norte, qui se tiendra en septembre.

Les concerts du Bauhaus ont été l’un des plus importants du premier semestre 2020, car il marque le retour de ce groupe britannique au pays après 15 ans. En janvier 2019, Peter Murphy est apparu au Metropolitan Theatre, avec David J, pour célébrer le 40e anniversaire du groupe mythique et interpréter l’intégralité de l’album In The Flat Field de 1980.

Les nouvelles dates du Bauhaus ont été annoncées dans un communiqué officiel. Il est également annoncé que les billets achetés pour avril serviront de la même manière pour août, et il y a possibilité de remboursement pour celui qui décide. L’un des points à souligner est le fait que une personne ne peut pas acheter plus de quatre billets.