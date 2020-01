Le Bauhaus revient au Mexique pour donner un spectacle après 15 ans!

Au cas où 2020 ne vous remplirait toujours pas les yeux, cette nouvelle le fait sûrement. Le groupe de rock gothique britannique Bauhaus, revient au Mexique après 15 ans sans nous rendre visite. Peter Murphy, Daniel Ash, Kevin Haskins et David J seront chargés de faire bouger la tête de chacun au rythme de leur rock légendaire.

Noiselab est chargé d’amener le Bauhaus à Mexico, producteur et lieu qui a donné vie à la scène sombre de notre pays. Il y a quelques mois, le CDM_Fest a été assemblé, qui a réuni des centaines de fans de la scène électronique des moins de 80 ans. Le Bauhaus sera présenté le 28 avril au Frontón México.

#BAUHAUS revient au Mexique après 15 ans. @petermurphyinfo, @DanielAshMusic, @kevinmhaskins et @davidjhaskins seront présentés à @frontonmexicoce le 28 avril. Bientôt des informations sur la vente des billets. Suivez-nous et utilisez #BAUHAUSCDMX pic.twitter.com/APlgDLUuSO

– Noiselab (@noiselab) 10 janvier 2020

Comme vous le savez, le groupe tire son nom de l’école de design allemande Bauhaus créée au cours de la deuxième décennie du XXe siècle, bien que Au début, ils s’appelaient Bauhaus 1919, perdant la dernière partie avant sa première année d’existence.

Bien qu’il existe de nombreux groupes précurseurs de style gothique, beaucoup considèrent le Bauhaus comme le premier vrai groupe de rock gothique. Le Bauhaus a combiné un grand nombre d’influences punk, post-punk et glam rock, étant vraiment unique. Son son a influencé, inspiré et attiré l’attention sur un groupe de groupes post-punk générant le style intense et triste qui finirait par être du rock gothique.

Pour l’instant, il n’y a pas d’informations sur les billets ou les prix, mais nous vous tiendrons informés. Pour l’instant, les nouvelles que nous avons suffisent à nous faire sauter du bonheur.