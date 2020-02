Le Beatles Apple Corps gagne 77 millions de dollars pour une fausse demande de marchandises

Peu importe où et comment, les Beatles gagneront toujours. Que ce soit en studio pour enregistrer les chansons les plus emblématiques de tous les temps, au sommet d’une scène gagnant l’amour absolu de leurs fans ou à la cour des États-Unis. Pour le prouver, Apple Corps of The Beatles, vient de gagner 77 millions de dollars dans un procès qu’ils ont intenté pour avoir vendu de fausses marchandises au groupe.

Apple Corps est une société fondée en 68 par le même groupe de rock que nous aimons afin de former un conglomérat pour voir leurs intérêts personnels et artistiques. Bref, une entreprise dédiée à la gestion de ses processus commerciaux et financiers. Il y a quelques mois, Apple Corps a poursuivi 77 marques pour utilisation de fausses marchandises du groupe. Aucun des 77 prévenus n’a comparu devant le tribunal et a donc automatiquement gagné un million de dollars pour chaque prévenu.

Il y a seulement deux mois, Apple Corps s’est associé à la société de musique Sony The Thread Shop pour créer et vendre des produits Beatles en Amérique du Nord. Le procès a allégué que les défendeurs ont bénéficié de la création de produits contrefaits sous les dénominations commerciales “Beatles”, “The Beatles” et également connu sous le nom de “Yellow Submarine”.

Le procès déclare: «Selon les informations et les croyances, Les défendeurs font la promotion et la publicité, distribuent, vendent et / ou proposent à la vente des produits dans le commerce interétatique et / ou utilisent des marques contrefaites et contrefaites qui sont des copies exactes d’une ou plusieurs MARQUES BEATLES et / ou MARQUES SOUS-MARINES JAUNES (les “Produits contrefaits”) via au moins les sites Internet commerciaux ou les magasins de commerce électronique basés sur Internet qui opèrent sous les noms de domaine et les identifiants de vendeur “.

«Les plaignants subissent des dommages irréparables et ont subi des dommages substantiels du fait de l’utilisation non autorisée et illégale des Marques des Demandeurs. Si la falsification et la contrefaçon des défendeurs et les activités de concurrence déloyale ne sont pas interdites À titre préliminaire et permanent par cette Cour, Les plaignants et le grand public continueront d’être lésés ».