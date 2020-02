Le bénéfice trimestriel du Warner Music Group bondit de 42% (merci, en streaming)

Warner Music Group (WMG) vient d’annoncer une croissance très solide au premier trimestre.

Warner Music Group (WMG) a enregistré des bénéfices substantiels au premier trimestre de son exercice, qui a commencé en octobre 2019 et s’est terminé le 31 décembre.

Dans un rapport sur les résultats publié ce matin, WMG a révélé que les revenus totaux avaient augmenté de 4,4% (5,5% en devises constantes, ce qui exclut les pertes dues aux fluctuations des devises) par rapport à la même période en 2018. De même, les revenus numériques ont augmenté de 12,6% par rapport au T1. 2018 (13,5% en devises constantes) et le résultat net ont augmenté de 36 millions de dollars, passant de 86 millions à 122 millions de dollars.

C’est près de 42%, grâce à une augmentation continue des revenus liés au streaming.

Comme on pouvait s’y attendre, les ventes physiques de WMG ont diminué, tandis que les achats en streaming et numériques se sont suffisamment bien comportés pour augmenter les revenus globaux de la musique enregistrée de 4,1% (5,1% en monnaie constante). Cependant, il convient de noter que les revenus de licences ont chuté par rapport au premier trimestre de 2018; WMG a attribué cette baisse à «l’impact des taux de change et du calendrier».

Les revenus tirés de la musique enregistrée auraient augmenté «dans toutes les régions», TWICE, Lizzo, Coldplay et Ed Sheeran étant cités comme «principaux vendeurs».

WMG a également affirmé détenir environ 462 millions de dollars, avec des dettes totalisant environ trois milliards de dollars.

Dans un communiqué, le PDG de WMG, Steve Cooper, a déclaré: «Nos résultats du premier trimestre ont été très solides. Nous avons réalisé le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé de notre histoire de seize ans en tant qu’entreprise indépendante. »

WMG a été négocié à la Bourse de New York (NYSE) jusqu’en 2011, date à laquelle il a été acheté (et rendu privé) par Access Industries, un conglomérat basé à New York.

En tant que l’une des «trois plus grandes» maisons de disques, WMG compte dans ses rangs certains des artistes d’enregistrement les plus populaires. Elektra Records, Warner Records et Atlantic Records, trois des plus grandes maisons de disques, appartiennent à WMG, tout comme Warner Chappell Music, la maison d’édition de musique.

L’exercice précédent de WMG était tout aussi encourageant, représentant une forte augmentation des revenus et des bénéfices.