Le bref au revoir des citrouilles fracassantes

Pour citer le Chicago Sun-Times, The Smashing PumpkinsLe cinquième album de Machina / The Machines Of God était – et reste – “un record extrêmement impressionnant et très motivant”. Cependant, même s’il contenait sans aucun doute une partie de la musique la plus résonnante du groupe, il s’est vendu relativement modestement et est devenu quelque peu ignoré dans l’œuvre plus large des Pumpkins.

Écoutez Machina / The Machines Of God sur Apple Music et Spotify.

“Un album vraiment sombre sur la perte”

Rétrospectivement, Machina… aurait été la suite idéale du magnum opus des stars de Chicago, le colossal de 1995, certifié diamant Mélan Collie et la Tristesse Infinie, n’avait pas dicté le sort autrement. Tragiquement, au cours de la tournée suivante de ce disque, le claviériste Jonathan Melvoin est décédé et le batteur Jimmy Chamberlin a été limogé, ce qui a amené le chanteur Billy Corgan à emprunter un chemin différent avec Adore en 1998: un disque électronique teinté de chagrin qui a impressionné les critiques mais divisé la base de fans des citrouilles.

Piqué par la réaction à Adore et luttant pour faire face à la mort récente de sa mère, Corgan a juré que le prochain album de The Smashing Pumpkins, Machina / The Machines Of God serait leur déclaration finale. Il était également déterminé, cependant, que le record serait fait par la formation classique du groupe, y compris Jimmy Chamberlin, à qui il n’avait pas parlé depuis près de trois ans.

“J’ai contacté Jimmy et je lui ai demandé de retourner dans le groupe”, a déclaré Corgan à Uncut en 2011. “J’ai dit que nous devrions nous retrouver tous les quatre dans une pièce, faire un bon album, faire une tournée, puis le mettre au lit. Jimmy était ouvert à cela – mais les autres n’étaient pas si enthousiastes. “

Néanmoins, les Pumpkins ont commencé à travailler sur Machina… avec le coproducteur d’Adore, Flood, fin 1998. Ils ont arrangé les nouvelles chansons de Corgan dans leur espace d’entraînement et au studio de la Chicago Recording Company. Cependant, après avoir terminé une courte tournée aux États-Unis en avril 1999, le bassiste D’arcy Wretzky a quitté le groupe, invoquant le désir de se lancer dans une carrière d’acteur. En conséquence, Corgan lui-même a joué la plupart des lignes de basse de l’album.

“Nous avons dû faire un type de disque très différent”

Corgan a déclaré plus tard à Uncut que le départ de Wretzky “mettait évidemment l’accent sur l’intégrité du disque”, avec le producteur Flood ajoutant: “Nous avons décidé que nous allions devoir faire un type de disque très différent. Nous sommes retournés à peu près à la planche à dessin. Certaines chansons de l’album sont des survivantes de cette première période, mais cela a signifié un changement dans la façon dont les chansons devaient être formées. »

Corgan avait initialement imaginé Machina / The Machines Of God comme un long album concept basé sur une star du rock imaginaire, Ziggy Stardust-esque nommée Zero. Cependant, alors que le groupe a finalement signé suffisamment de matériel pour un double album (Corgan a ensuite auto-publié la suite, Machina II / The Friends And Enemies Of Modern Music, en ligne), Machina / The Machines Of God a été coupé et publié de Virgin Records sous forme d’album à disque unique le 29 février 2000.

Contrairement à l’introspection Adore, Machina… est revenue à l’approche offensive et motivée par la guitare des disques légendaires des Pumpkins, avec une bonne partie de la liste des titres réservée aux rockers denses et abrasifs comme le premier single de l’album, ‘The Everlasting Gaze », l’intense« Glass And The Ghost Children »de dix minutes et le broyage, justement intitulé« Heavy Metal Machine ».

Comme pour Mellon Collie… cependant, Machina… a été une écoute particulièrement satisfaisante car il y avait juste assez de lumière pour faire lever l’ombre du matériau plus lourd de Corgan. ‘Age Of Innocence’ et le rythme optimiste atypique ‘With Every Light’ (“Le soleil rayonne, rayonnant tout l’amour que nous créons”) ont rappelé aux auditeurs que le chef des citrouilles était souvent à son meilleur, écrivant des ballades glorieuses, tandis que “This Time ‘a révélé qu’il avait toujours la touche en ce qui concerne les hymnes pop grand écran.

Ailleurs, Machina… a produit deux autres singles mémorables, gracieuseté du «Try Try Try» propulsif et du nouvel ordre et de la rumeur, mais finalement joyeuse «Stand Inside Your Love». La dernière chanson, écrite pour la petite amie de Corgan à l’époque, Yelena Yemchuk, était sans doute la chanson d’amour la plus directe qu’il ait jamais écrite – et sonne d’autant plus touchante.

«Les gens qui y participent y participent vraiment»

Pour la plupart, les critiques ont convenu que Machina… était le son de The Smashing Pumpkins retrouvant leur mojo. Le magazine Q l’a surnommé «un merveilleux album de rock», tandis que le Daily Telegraph a suggéré que «Corgan semble revigoré en tant qu’écrivain et chanteur». Le Chicago Sun-Times a fait mieux, déclarant simplement que c’était le «chef-d’œuvre» du groupe.

À sa sortie, Machina / The Machines Of God se sont heurtés à des titres à grande vente de nouveaux actes alt.rock à la hausse allant de Jimmy Eat World à Korn et Limp Bizkit, mais il a quand même tenu le coup, obtenant le Top 10 des deux côtés de l’Atlantique et procurant une nouvelle paire de disques d’or pour l’équipe de Billy Corgan.

Corgan a tenu sa promesse de scinder le groupe fin 2000, mais Corgan et Chamberlin ont réformé les Pumpkins sept ans plus tard, ouvrant un nouveau chapitre avec Zeitgeist cette même année.

“Machina était un album vraiment sombre sur la perte et très difficile à intégrer, mais les gens qui y participent, ils y participent vraiment”, a déclaré Corgan au Palm Beach New Times de Floride en 2010.

“Ce qui est bien, c’est que des groupes populaires viennent à moi et parlent de la façon dont ils aiment cet album et cela a eu une influence sur une partie de la musique qui a été faite au cours des cinq ou six dernières années – donc ça a été cool!”

Machina / Les Machines de Dieu peuvent être achetées ici.

Écoutez le meilleur de The Smashing Pumpkins sur Apple Music et Spotify.