Le caribou revient à une danse fonctionnelle avec “Never Come Back”

Apparemment, pour Caribou, briser la routine quotidienne est une priorité. Au milieu de la première semaine de décembre, Dan Snaith a sorti “You and I”, le deuxième single de son nouvel album tant attendu Suddenly. À la mi-janvier dernier, le producteur canadien nous surprend avec une nouvelle chanson intitulée «Never Come Back», qui officialise le retour de Caribou dans la danse.

En octobre 2019, le caribou a rompu une séquence d’absence de cinq ans avec “Accueil”. C’était en 2014, et son album Our Love, la dernière chose que Dan Snaith avait sorti sous son nom le plus populaire. Un record qui l’a vu pencher vers la transe électronique jetant plusieurs bons rolas comme “Silver”. Mais apparemment, et D’après ce que l’on entend dans les trois singles de Suddenly, son penchant a doublé vers une danse assez fonctionnelle. Un de qualité, avec un bon air des années 80 et des synthétiseurs répétitifs.

Comme le partage Snaith dans le communiqué de presse, “Never Come Back” est venu de manière organique. “C’est la première chanson de Suddenly que j’ai terminée”, a-t-il déclaré. «Il a rejoint très vite et c’était une de ces chansons qui est très amusante à faire. Dès que j’ai atteint les accords principaux du synthétiseur et le refrain répété, le reste s’est joint très rapidement et naturellement. Je sentais que c’était mon travail de m’éloigner et de ne pas trop le compliquer ou y penser trop. Parfois, les meilleurs plaisirs sont les plus simples. »

Soudainement sortira le 28 février via Merge Records, et a été créé à partir de plus de 900 projets d’idées. “J’enregistre de la musique tous les jours et je l’adore, autant ou plus que je ne l’ai toujours aimé”, a expliqué Caribou dans un communiqué. “Je me sens très chanceux, l’émotion ne m’a jamais quitté ».