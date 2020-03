Le catalogue de musique de Richie Sambora acquis par Hipgnosis Songs Fund Limited

Société d’investissement Hipgnosis Songs Fund Limited a annoncé que l’acquisition du catalogue musical de Temple de la renommée des auteurs-compositeurs et Temple de la renommée du rock and roll intronisé Richie Sambora. Richie est un guitariste, chanteur, auteur-compositeur et producteur légendaire, notamment connu comme le guitariste et co-auteur principal du groupe de rock américain BON JOVI.

Sambora, avec BON JOVI, a sorti 12 albums studio, cinq compilations et deux albums live, vendant plus de 130 millions d’albums dans le monde, ce qui en fait l’un des groupes les plus vendus de tous les temps. Sambora Il a co-écrit quatre singles pop n ° 1 aux États-Unis et un pays n ° 1. Au total, il a eu six chansons du Top 5 américain et 10 chansons du Top 10 américain ainsi que 5 chansons du Top 5 du Royaume-Uni et 18 chansons du Top 10 du Royaume-Uni.

BON JOVI est sans doute le groupe de rock le plus titré au monde au cours des 35 dernières années, passant à la célébrité internationale avec son album de 1986 “Glissant quand mouillé”, qui a vendu plus de 28 millions d’exemplaires pour être certifié 12 fois platine aux États-Unis et comprenait les singles n ° 1 “Tu donnes un mauvais nom à l’amour” et le triple certifié platine “Vivre sur une prière”.

Suite au succès de “Glissant quand mouillé”, Sambora a continué à sortir neuf autres albums n ° 1 ou certifiés platine avec BON JOVI, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni n ° 1 “New Jersey”, qui s’est vendu à plus de 15 millions d’exemplaires dans le monde et comprenait les chansons n ° 1 “Mauvais médicament” et “Je serai là pour toi”; les albums américains certifiés double platine “Gardez la foi” et “Écraser”; les albums américains certifiés platine “Ces jours-ci”, “Bonne journée” et “Autoroute perdue”; et les albums américains n ° 1 “Le cercle” et “Et maintenant”.

BON JOVI reste l’un des groupes les plus écoutés de son temps, avec à la fois “Glissant quand mouillé” et “Vivre sur une prière” classement dans le Top 10 des albums et chansons les plus streamés, respectivement, des 35 dernières années.

En plus de ses chansons à succès pour BON JOVI, Sambora a sorti trois albums solo qui se sont vendus à plus de deux millions d’exemplaires dans le monde; a écrit des chansons country n ° 1 pour Jennifer Nettles et Leann Rimes; et co-écrit Cheralbum de retour certifié platine de 1987 “Cher” ainsi que son suivi 1989 “Cœur de pierre” qui s’est vendu à plus de quatre millions d’exemplaires.

Sambora et Jon Bon Jovi ont été intronisés au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs en 2009 et le Temple de la renommée du rock and roll en 2018. Le groupe a reçu le Award Of Merit au American Music Awards en 2004 et a été nominé pour plus de 50 prix partout dans le monde, dont 10 Grammy Awards.

Hipgnose a acquis 100% des Sambora‘s publie et partage les droits d’auteur sur son catalogue, qui comprend 186 chansons.

Sambora était représenté dans la vente par son avocat de longue date Michael Guido à Carroll, Guido et Groffman Cohen Bar & Karalian, LLP.

Merck Mercuriadis, fondateur de The Family (Music) Limited et Hipgnosis Songs Fund Limited, a déclaré: “Dans des temps incertains comme celui-ci, vous vous souvenez de la puissance des grandes chansons et de la grande musique, et parmi les plus grands ensembles de chansons des 35 dernières années se trouvent les chansons incomparables Richie Sambora co-écrit pour BON JOVI et d’autres grands artistes. Il est musicien de musicien et auteur-compositeur-interprète et est l’un des très précieux qui est intronisé à la fois le Temple de la renommée des auteurs-compositeurs et le Temple de la renommée du rock and roll. Je suis ravi d’accueillir Richie à la Hipgnose famille et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec lui pendant de nombreuses années pour venir sur cet ensemble de chansons d’élite. “

Sambora a déclaré: “Je suis très privilégié d’avoir eu l’incroyable succès que j’ai atteint en tant qu’auteur-compositeur et artiste à ce jour. Ces chansons sont très importantes pour moi et je suis convaincu que Merck est la seule personne à qui j’aurais pu confier mes bébés. Je crois que le travail qu’il fait qui a transformé la façon dont le monde regarde le pouvoir des grandes chansons et la communauté de compositeurs est très spécial. J’ai hâte de travailler avec lui et son Hipgnose équipe pour fournir plus de succès pour nous tous. “

Photo gracieuseté de L’organisation extérieure

