Le célèbre compositeur japonais Joe Hisaishi annonce des «chansons de rêve»

Joe Hisaishi, le compositeur japonais acclamé derrière certains des films d’animation les plus appréciés au monde, a annoncé la sortie de son nouvel album, Dream Songs: The Essential Joe Hisaishi, le 21 février. Le même jour, trente albums du vaste catalogue du compositeur seront publiés pour la première fois sur des services de streaming dans le monde entier. Le premier vidéoclip officiel de Joe Hisaishi pour «One Summer’s Day» (de Spirited Away) a été accueilli par les fans et a atteint un million de vues au cours du premier mois seulement.

Dream Songs: The Essential Joe Hisaishi

Joe Hisaishi, décrit comme «The John Williams of Japan» par Pitchfork, est l’un des compositeurs japonais les plus aimés et les plus prolifiques. Dream Songs: The Essential Joe Hisaishi célèbre son catalogue diversifié et distingué de compositions couvrant près de 40 ans de carrière dans Hisaishi. Le nouvel album comprend 28 compositions, toutes remasterisées par Joe Hisaishi, à partir de ses musiques de film et de ses œuvres pour piano, dont beaucoup n’ont pas été publiées auparavant en dehors du Japon.

Dream Songs: The Essential Joe Hisaishi comprend le travail du compositeur pour les cinéastes de renom Hayao Miyazaki et ‘Beat’ Takeshi Kitano, ainsi que des sélections des classiques du Studio Ghibli et des œuvres pour piano solo. La collection comprend de nombreuses compositions qui accompagnent les moments les plus célèbres de tous les anime, notamment «One Summer’s Day» (de Spirited Away), «My Neighbour Totoro» (de My Neighbour Totoro), «Princess Mononoke Suite» (de Princess Mononoke).

Trente albums catalogue sortis sur les services de streaming

Trente albums du vaste catalogue du compositeur seront publiés sur les services de streaming dans le monde entier pour la première fois le 21 février. Il s’agit notamment de compositions de ses musiques de film, ainsi que de ses propres albums et œuvres originales, notamment Encore, Freedom Piano Stories 4, Melodyphony, Works II et MinimalRhythm 3.

Joe Hisaishi a noté que lorsqu’il compose de la musique de film, «je m’assure de bien comprendre les personnages, l’histoire et les visuels avant de commencer mon travail, et ma méthode d’écriture changerait entre les films en direct et les animations. Pour les œuvres solo, les thèmes résident en moi. »

Huit fois lauréat du Japanese Academy Award de la meilleure musique

Joe Hisaishi a remporté d’innombrables prix pour ses réalisations en composition et en musique de film. Il a remporté huit fois le Japanese Academy Award de la meilleure musique; il a reçu la médaille d’honneur du Japon en 2009; et il a composé des bandes sonores pour deux films primés aux Oscars, Departures (2008) et Spirited Away (2002).

Son œuvre, composée de près de 100 musiques de films et albums solo, s’inspire du canon des compositions musicales minimales américaines, de la musique électronique expérimentale et de la musique classique européenne et japonaise. Il a marqué tous les films Studio Ghibli de Hayao Miyazaki sauf un, y compris trois des cinq films d’anime les plus rentables au monde.

Joe Hisaishi entreprend une grande tournée en 2020, y compris des concerts à Singapour, Melbourne, Vancouver, Seattle, Toronto et Stockholm.

Dream Songs: The Essential Joe Hisaishi sortira le 21 février et peut être précommandé ici.