Le célèbre pianiste et chef d’orchestre Vladimir Ashkenazy prend sa retraite

Le pianiste et chef d’orchestre de renommée mondiale Vladimir Ashkenazy, l’une des plus grandes figures musicales de notre temps, a annoncé sa retraite de toutes les représentations publiques avec effet immédiat. Ashkenazy, aujourd’hui âgé de 82 ans, est né en 1937 à Gorki en Union soviétique. Il a commencé à jouer du piano à l’âge de six ans, a été accepté à l’École centrale de musique à l’âge de huit ans et est diplômé du Conservatoire de Moscou.

Le magazine Gramophone (juin 2013) a noté: «Il est rare de trouver, chez le même artiste, le plus haut niveau de talent musical vivant aux côtés d’une humilité authentique et profonde. Aucun n’a cette combinaison rare à un degré plus élevé que Vladimir Ashkenazy. »

Vladimir Ashkenazy – pianiste

Vladimir Ashkenazy est apparu pour la première fois sur la scène mondiale en 1955 en remportant le deuxième prix du Concours international de piano Frédéric Chopin de Varsovie. En 1956, il a remporté le premier prix du Concours musical Reine Elisabeth de Bruxelles et en 1962, le premier prix conjoint avec John Ogdon au Concours international Tchaïkovski. Il s’est imposé comme l’un des pianistes les plus renommés et les plus vénérés de notre temps et a été acclamé pour sa perspicacité pénétrante et sa technique superlative.

Vaste répertoire enregistré

Vladimir Ashkenazy a signé chez Decca en 1963 et reste à ce jour l’artiste le plus ancien du label. Son vaste répertoire enregistré comprend les cycles complets des concertos pour piano de Mozart, Beethoven et Rachmaninov ainsi que des enregistrements solo notables de Chopin, Schumann, Rachmaninov et Scriabin. Sur le cycle Ashkenazy-Previn Rachmaninov, Gramophone a observé: «Depuis Ashkenazy, chaque page déclare la nationalité de Rachmaninov, sa nature russe indélébile… Prévin travaille main dans la main avec son soliste… le produit de la plus grande sympathie musicale.»

Vladimir Ashkenazy – chef d’orchestre

Depuis le milieu des années 80, Vladimir Ashkenazy a travaillé principalement comme chef d’orchestre. Il a été chef principal du Royal Philharmonic Orchestra de Londres de 1987 à 1994, chef principal de l’Orchestre philharmonique tchèque de 1998 à 2003, directeur musical du NHK Symphony Orchestra à Tokyo de 2004 à 2007 et chef principal du Sydney Symphony Orchestra à partir de 2009. jusqu’en 2013. En 2019, il a été nommé le tout premier chef d’orchestre lauréat du Sydney Symphony en reconnaissance de ses 50 ans d’association avec l’orchestre. Vladimir Ashkenazy a également été chef d’orchestre lauréat de l’Orchestre Philharmonia, de l’Orchestre Symphonique d’Islande, de l’Orchestre Symphonique NHK de Tokyo, Directeur musical de l’Orchestre des jeunes de l’Union européenne et Chef principal invité de l’Orchestre della Svizzera Italiana.

Grammy Awards

Vladimir Ashkenazy a remporté sept Grammy Awards pour des concertos pour piano de Beethoven avec l’Orchestre symphonique de Chicago sous la direction de Sir Georg Solti (1974), les Sonates pour violon et piano de Beethoven avec Itzhak Perlman (1978), le trio pour piano en la mineur de Tchaïkovski avec Itzhak Perlman et Lynn Harrell (1981). ), Gaspard De La Nuit de Ravel, Pavane Pour Une Infante Defunte, Valses Nobles Et Sentimentales (1985), Complete Piano Trios de Beethoven avec Itzhak Perlman et Lynn Harrell (1987), Shostakovich’s 24 Preludes & Fugues (1999) et Prokofiev’s Piano Concertos Nos. 2 & 3 avec Evgeny Kissin et le Philharmonia Orchestra (2009).

Jasper Parrott, président exécutif de l’agence de gestion des artistes de Vladimir Ashkenazy, HarrisonParrott, a déclaré: «Tant de musiciens et d’orchestres avec lesquels Vladimir Ashkenazy a fait de la musique au fil des décennies seront sûrement inexprimablement tristes de sa décision, mais nous pouvons tous nous rassurer dans la la certitude que la musique, même si elle n’est pas présentée en public, continuera à habiter chaque heure de sa vie et sera partagée avec joie et satisfaction au sein de sa famille dévouée et parmi ses amis.

Enregistrement recommandé

Vladimir Ashkenazy: L’enregistrement complet du concerto pour piano

Vladimir Ashkenazy: Les enregistrements complets du concerto pour piano peuvent être achetés ici.