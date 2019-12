Le chanteur d'Alexandrie Danny Worsnop publie un nouveau single “ Another You ''

DEMANDER ALEXANDRIE chanteur Danny Worsnop a sorti un tout nouveau single, "Un autre toi". La piste devance DannyLa grande tournée américaine qui débutera le 3 janvier à Scottsdale, en Arizona.

S'exprimant sur sa dernière chanson chargée de blues, Danny dit: "Beyond est ravi de pouvoir enfin sortir ça. 'Un autre toi' a été la première chanson que j'ai enregistrée dans mon home studio quand j'ai fini de la construire … ça aurait même pu être avant qu'elle ne soit finie! Mais de toute façon, c'était un grand sentiment d'accomplissement, et c'est devenu instantanément l'une de mes chansons préférées que j'avais jamais écrites. Un grand merci à Denis Lesjak (Golds House Music) pour avoir écrit un lit instrumental incroyable et Austin Hull pour l'excellent travail qu'il a fait en mixant et en masterisant. "

Les fans peuvent attraper Danny vivre en janvier 2020 sur son "En tournée: La tournée" titre à travers les États-Unis avec des invités spéciaux STARBENDERS. Les billets sont disponibles sur DannyWorsnop.net

"Un autre toi" suit la sortie de Dannyalbum solo de "Nuances de bleu", qui est arrivé au début de cette année sous les éloges de la critique.

Worsnop a déclaré à Alternative Press à propos de son projet solo: "Ne vous y attendez pas en vous DEMANDER ALEXANDRIE album. Beaucoup de gens comparent le travail que je fais avec (NOUS SOMMES) HARLOT et le travail que je fais en tant qu'artiste solo avec DEMANDER ALEXANDRIE. Et ce sont des choses totalement différentes. Ce serait comme regarder Keanu Reeves et être, comme, "Eh bien, ce n'était rien comme 'La matrice'. Ses Keanu Reeves. Il aurait dû être 'La matrice'. "

"Les gens ont peur de la créativité", Worsnop élaboré. "Mais ce n'est que dans ce petit sous-genre étrange où les gens ont cet état d'esprit fermé et élitiste où les gens ne peuvent faire qu'une chose. Et dans tous ces genres, je trouve que les artistes sont célébrés pour essayer de nouvelles choses et être aventureux, et pour une raison, dans la petite communauté rock, ce n'est pas (comme ça). "



