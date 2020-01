Le chanteur d’Alice In Chains, William Duvall, publie une vidéo sur la fumée et les miroirs

Artiste d’enregistrement William DuVall, leader du groupe emblématique ALICE ENCHAÎNÉE, a publié une vidéo en direct pour “Fumée et miroirs”, enregistré à Holly Lane Studios.

“Fumée et miroirs” est une affaire sombre et sensuelle, centrée sur l’amour et la prise ferme qu’elle est capable de prendre. Les tons acoustiques ont le pouvoir de pulvériser et de confort, avec WilliamLa voix de gracieusement planant au-dessus de lui alors qu’il déverse sa voix incroyable partout dans le paysage riche sous lui.

William entreprendra la deuxième étape de sa tournée le 15 février, le conduisant à travers les États-Unis, l’Europe et la Russie à l’appui de son effort solo acclamé par la critique, “Un seul”. Cette vidéo en direct capture parfaitement le pouvoir émotionnel de la chanson et donne un aperçu de ce à quoi s’attendre de ses prochaines dates en direct.

“Un seul” est DuVallest la première sortie solo et marque un nouveau chapitre de sa carrière. L’album de 11 titres acclamé par la critique montre DuVallC’est une voix puissante avec rien qu’une guitare acoustique pour la soutenir. Avec plus de 166 000 vues sur Youtube, “‘Jusqu’à ce que la lumière me guide à la maison”, le premier single “Un seul”, a attiré l’attention sur le dossier lors de sa libération.

Contrairement à l’assaut sonique à plusieurs niveaux, comprenant la majeure partie de sa discographie, “Un seul” est aussi rare et intime que possible – en partie confessionnal de fin de soirée, en partie concert en salon Comme William le décrit: “J’ai ressenti le besoin de tout éplucher. Cet album est strictement une voix, une guitare. Il révèle le cœur même de qui je suis en tant que chanteur, guitariste et auteur-compositeur.”

Des appels romantiques de “Étendu sur un rêve”, “Blanc chaud” et “J’ai toujours une prise sur mon coeur” à la trahison d’un ami proche adressé dans “Le voile de toutes mes peurs”, ces performances acoustiques en solo se sont mises au cœur du cœur de chaque chanson.

En tant que méditation sur le chagrin, la résilience et la sagesse durement gagnée, “Un seul” offre des récompenses qui ne peuvent être trouvées nulle part ailleurs par un artiste qui continue de forger un chemin singulier à travers un paysage musical sans limites. WilliamLa tournée à venir constitue une rare opportunité d’assister à un artiste conquérant du stade parmi ses plus vulnérables, tirant directement sur le cœur de ceux qui ont la chance d’y assister.

Avant de rejoindre ALICE ENCHAÎNÉE en 2006, DuVall était membre de groupes de punk rock LA CONSCIENCE NUL DU CHAOS, NEON CHRIST, EXPLOSION! et OFFRE FINALE. DuVallLa longue histoire musicale de VIENT AVEC L’AUTOMNE et ALICE ENCHAÎNÉE guitariste Jerry Cantrellest un travail solo.

Cantrell lié d’amitié avec les membres de VIENT AVEC L’AUTOMNE au début des années 2000, jouer des spectacles avec le groupe sur la côte ouest, puis enrôler les musiciens pour faire une tournée avec lui comme groupe d’ouverture et groupe de soutien à l’appui de son album “Voyage de dégradation”.

DuVall apparaît sur les trois derniers ALICE ENCHAÎNÉE albums: 2009 “Le noir ouvre la voie au bleu”, 2013 “Le démon a mis les dinosaures ici” et 2018 “Rainier Fog”.



