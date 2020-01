Le chanteur de Death Angel en nomination pour un Grammy Award: “ C’est les Jeux olympiques de la musique ”

Un rapport de quatre minutes du KPIX 5 de la région de la baie de San Francisco sur ANGE DE LA MORTc’est le premier Grammy nomination, pour le titre du neuvième album du groupe, “Humanicide”, peut être vu ci-dessous.

ANGE DE LA MORT guitariste Rob Cavestany, qui a co-fondé le groupe avec ses cousins ​​à l’adolescence en 1982 et qui a coproduit “Humanicide”, a déclaré à Grammy.com qu’il ne pouvait presque pas y croire quand il a appris ANGE DE LA MORT a été nominé pour un Grammy.

“J’étais dans ma couchette sur notre bus touristique”, a-t-il déclaré. «Il était littéralement comme 5 h 30 du matin et je commençais à peine à m’endormir parce que je suis un oiseau de nuit et que je souffre aussi d’insomnie. marque [[Osegueda], notre chanteur, a reçu les nouvelles d’un ami. Elle lui a envoyé un texto et a dit: «Dans environ 15 minutes, ils vont divulguer les informations, mais je veux juste que vous sachiez que vous êtes nominé. Il s’était réveillé pour aller aux toilettes et il avait vu ses textes exploser, et il était du genre: “Qu’est-ce que c’est?!” Il est venu directement dans ma couchette et a juste commencé à me secouer.Rob, Rob, Réveillez-vous!’ Au tout début, je pensais que quelque chose de terrible s’était produit. Je pouvais juste voir son visage avec la lueur de son téléphone. Il est comme, ‘Regardez ce texte. Nous sommes nominés pour un Grammy! ‘ Puis on s’est serré la main et on se serre la main et on rit. Ensuite, je suis resté allongé en train de dire: “Suis-je en train de rêver?” “

On lui a demandé ce qu’il pense avoir fusionné dans le monde pour en faire Grammy clin d’œil se produit maintenant, près de quatre décennies après ANGE DE LA MORTla formation, Cavestany a déclaré: “Je suppose que c’est un certain nombre de facteurs. Je ne dirais pas «Humanicide» est notre meilleure chanson, mais c’est l’une de mes préférées. Mais nous avons aussi beaucoup d’autres putains de chansons et de disques de tueur qui auraient pu être dans cette position. C’était plus une combinaison de tout au cours de la dernière année. Cet album est sorti il ​​y a environ six mois, mais avant cela, alors que nous approchions de l’album, nous avons tout accéléré; notre éthique de travail, toute notre stratégie. Nous devions en quelque sorte nettoyer la maison. Nous avions un autre agent de réservation; nous avons une nouvelle équipe de gestion – et nous sommes maintenant autogérés, essentiellement. Au sein du groupe, nous avons défini les points forts de chaque personne et leur point fort et ce que nous gérons entre moi et marque et Ted [[Aguilar], et l’autre arme secrète est Tedla femme de[[Tricia Aguilar]. C’est la personne qui n’est pas dans le groupe qui nous aide. C’est une femme incroyable et brillante qui connaît très, très bien le marketing et la promotion. De plus, nous avons commencé à [stage] la production, nous avons eu un nouveau gars léger. Nous avons investi beaucoup d’argent et de temps dans ce que nous faisons ici. Nous avons une équipe qui étudie les médias sociaux et notre visibilité a explosé massivement, comme par milliers. Nous ne faisons rien d’étrange ni de nous conformer à quelque chose qui n’est pas nous, mais nous essayons d’utiliser correctement les armes de choix. “

La 62e annuelle Grammy Awards aura lieu le 26 janvier au Staples Center de Los Angeles.

Sorti en mai dernier via Explosion nucléaire, “Humanicide” vu ANGE DE LA MORT retour au producteur et ami Jason Suecof (DÉICIDE, TRIVIUM) de Audiohammer studios d’enregistrement et de mixage, ainsi que la maîtrise du légendaire Ted Jensen (NŒUD COULANT, PANTERA) de Sterling Sound, qui a ajouté les touches finales et a donné vie à tout cela, avec l’artiste Brent Elliott White (AGNEAU DE DIEU, MEGADETH) fournissant la sinistre couverture.



