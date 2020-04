Le chanteur de Gospel nominé aux Grammy Awards Troy Sneed passe à cause de COVID-19

Le chanteur de gospel nominé aux Grammy Awards Troy Sneed est décédé en raison de complications liées à COVID-19. Il avait 52 ans.

Un des amis de Sneer, ainsi que son publiciste, ont confirmé la nouvelle tragique aux journalistes basés à Jacksonville, en Floride, où résidait Sneed. L’artiste talentueux a laissé derrière lui sa femme de 27 ans, Emily, et quatre enfants.

Débutant sur la scène musicale commerciale avec Call Jesus en 1999, Sneed sortira six albums studio subséquents, dont My Heart Says Yes, particulièrement réussi en 2011. Parmi les chansons particulièrement populaires et préférées des fans de Sneed figurent «Lay It Down» et «Kept by His Grace».

De plus, Troy Sneed a été nominé pour le prix du meilleur chœur de gospel ou album de chœur en 2000, pour son rôle dans la création de Youth for Christ’s Higher. Sneed et sa femme ont également fondé une maison de disques, Emtro Gospel Music Group, qui a sorti certains des albums les plus remarquables de la musique gospel au cours des deux dernières décennies.

Sur les réseaux sociaux, pas mal de fans ont prononcé des paroles aimables et célébré la vie de Sneed.

Le musicien et pasteur gospel Hezekiah Walker a tweeté: “Je suis vraiment désolé d’entendre le passage de l’artiste gospel” Troy Sneed “! Tu nous manqueras Troy RIH, nous t’aimons.

L’hôte de SiriusXM, Meta Washington, a écrit: «J’ai le regret de vous informer du décès du lauréat d’un Grammy Award [sic] L’artiste gospel Troy Sneed, qui a fait la transition la nuit dernière à la suite de complications dues au virus COVID-19. Nous envoyons nos sincères prières et condoléances à sa famille », suivi d’un emoji mains jointes.

Enfin, le pilier de la musique gospel Kurt Carr a déclaré: «La communauté Gospel a perdu un superbe talent dans Troy Sneed. Gardez sa femme, sa famille, ses amis et tous ceux qui ont été bénis par sa musique dans la prière! »

COVID-19 a revendiqué plusieurs artistes bien-aimés et des personnalités de l’industrie musicale; Joe Diffie, Hal Willner, Adam Schlesinger et Neil Lasher ont succombé à la maladie, qui est apparue à Wuhan, en Chine, l’année dernière.