Le chanteur de Heart Stitched Up utilisera le temps d’arrêt du coronavirus pour travailler sur le prochain album

COEUR COUTURÉ chanteur Alecia “Mixi” Demner dit qu’elle utilisera le temps d’arrêt du coronavirus pour travailler sur le prochain album du groupe.

Un certain nombre d’artistes ont vu leurs dates de concerts baisser car ils sont soit annulés soit reportés à la suite de la propagation mondiale de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Demner, dont la tournée du groupe avec Sebastian Bach a été repoussé à l’automne, a déclaré à Live Metal que COEUR COUTURÉ subit un coup dur à la suite de la pandémie.

“Tout cela est fou”, a-t-elle déclaré. “De toute évidence, il y a beaucoup de planification et de trucs qui entrent dans une tournée. Nous nous préparons, que ce soit du matériel, que ce soit en volant des gens pour s’assurer que notre équipage est prêt. L’équipage doit s’assurer qu’il ‘ sont disponibles pendant cette période, quels que soient leurs emplois secondaires. Donc tout – la location de VR, la marchandise – tout est poussé et mis en attente pour cela. Donc, beaucoup de gens sont vraiment déçus

“J’essaie de voir le positif, et j’ai déjà mis en place une tonne de sessions d’écriture pendant ce temps, et je vais essayer de sortir un autre album pendant ce temps”, a-t-elle poursuivi. “J’essaie juste de rester productif, et comme il y a un tas de gens qui sont généralement en tournée avec qui nous nous réunissons généralement ou que nous essayons généralement de trouver du temps disponible pour tout le monde. Maintenant, cette fois vient d’être libéré, et j’essaye de le remplir. “

Demner a réitéré qu’elle essayait simplement de faire quelque chose de bien d’une situation malheureuse.

«Tout cela marque une pause dans l’industrie de la musique – j’y pensais juste en rentrant chez moi – je vais probablement affecter l’industrie de la musique par la suite de manière si positive, parce que vous enlevez tout cela à tout le monde,» dit-elle. “Personne ne peut aller à des spectacles. Ils empêchent les gens de sortir et de faire quelque chose. Donc, une fois que les gens sont autorisés à revenir pour aller à des spectacles et être dans des endroits qui permettent à plus de 100, 250 personnes un lieu, ils va probablement être vraiment, vraiment excité à ce sujet. “

COEUR COUTURÉdernier album de, “Obscurité”, a été libéré le 13 mars via Un autre siècle. Le LP a été produit par DU PREMIER AU DERNIER chanteur / guitariste Matt Good (producteur de DEMANDER ALEXANDRIE et HOLLYWOOD UNDEAD).

