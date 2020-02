Le chanteur de Papa Roach Jacoby Shaddix célèbre huit ans de sobriété

PAPA ROACH chanteur Jacoby Shaddix a célébré le huitième anniversaire de sa sobriété le 19 février.

Le groupe a posté une vidéo de Shaddix et batteur Tony Palermo marquant l’occasion en visitant “le plus petit bar du monde” à Milan, en Italie lors d’une tournée et en dégustant un “mocktail” – un faux cocktail composé de citron vert, de sirop de vanille et de soda au pamplemousse rose.

“Au bonheur et à la santé”, grillé Shaddix, en disant au barman, “Pas d’alcool pendant huit ans – moi – et je viens célébrer, pour avoir un faux [cocktail]. “

Dans une interview 2019 avec Kerrang! magazine, Shaddix a révélé que la lutte contre l’alcool était dans sa famille depuis des générations, détruisant continuellement des vies et des relations.

“Je me souviens que ma mère m’avait dit quand j’étais enfant que je devais faire attention, car l’alcoolisme sévit profondément des deux côtés de la famille”, a-t-il déclaré. “J’aurais dû tenir compte des avertissements, mais quand vous êtes jeune et agité, vous ne vous en foutez pas, alors j’y suis allé. Et voilà, cela a commencé à nuire aux relations, à ma santé et à ma conduite. J’ai essayé pour longtemps pour déposer la bouteille. J’ai été expulsé de la maison et il semblait que ma femme et moi allions nous séparer. Il est arrivé un moment où j’ai réalisé que c’était assez, et maintenant je n’ai pas ramassé le bouteille en sept ans. Cela a dramatiquement affecté ma vie de tant de façons positives, me donnant l’opportunité d’être un bon mari et un bon père, ainsi qu’un leader du coup. Je regarde tout ce putain VH1 des documentaires sur des musiciens qui meurent et des amis qui meurent de cette merde, j’ai de la chance d’être sorti vivant. Je ne peux pas dire que j’ai été parfait – j’ai glissé et fumé de l’herbe plusieurs fois, mais je n’ai pas bu d’alcool, de cocaïne, de pilules ou quoi que ce soit d’autre. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà craint que la nécessité de rester sobre ait pu signifier qu’il devait arrêter de partir en tournée, Jacoby a déclaré: “Je pense que c’est pourquoi je n’arrêtais pas de tomber du wagon. Avant de sortir «S’en tirer avec le meurtre» [2004], c’était la première fois que j’essayais de poser la bouteille. Mais sur la route, j’étais en dehors de mes amis sobres, et je serais dans le bus avec tout le monde en train de boire. Je me retrouvais donc dans le salon du fond, étouffant secrètement de la vodka. Cela a été difficile pendant des années. Maintenant, j’ai été soulagé de l’obsession – je me retourne: «C’est un jeu de jeune homme. De plus, je veux rester jolie. “

PAPA ROACH est actuellement en tournée européenne pour “A qui faites-vous confiance?” album, avec ICE NINE KILLS et HOLLYWOOD UNDEAD justificatif.



Il y a 8 ans, @jacobyshaddix a pris une décision qui est probablement la raison pour laquelle il vit toujours. Voici à 8 ans de sobriété et une vie de plus. Nous vous aimons Coby ?? ❤️. Voici une fausse queue sur nous?.



? @brysonroatch

Publié par Papa Roach le mercredi 19 février 2020

