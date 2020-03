Le chanteur de Queensrÿche Todd La Torre utilisera le temps d’arrêt du coronavirus pour travailler sur un album solo

QUEENSRŸCHE chanteur Todd La Torre dit qu’il utilisera le temps d’arrêt du coronavirus pour achever le processus d’écriture de chansons pour son album solo de longue date.

Un certain nombre d’artistes ont vu leurs dates de concerts baisser car ils sont soit annulés soit reportés à la suite de la propagation mondiale de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Dimanche (15 mars), La Torre a pris son Facebook page à écrire: “Non[[QUEENSRŸCHE]des spectacles qui se passent en ce moment comme vous le savez tous. Par conséquent, je suis à la maison en train d’écrire / d’écrire quelques morceaux de plus et de façonner des chansons / démos existantes pour mon enregistrement solo avec mon meilleur ami de toujours Craig Blackwell. Nous espérons avoir un disque complet écrit et prêt à commencer l’enregistrement dans les prochains mois. Nous tous dans QUEENSRŸCHE profitera également de ce temps d’arrêt pour travailler sur de nouvelles idées pour le prochain record. “

La Torre a déjà parlé de son intention de sortir un album solo dans une interview de 2017 avec Canada The Metal Voice. Il a déclaré au sujet de la direction du matériel qui apparaîtra sur le disque: “Musicalement, c’est probablement, comme, BATS TOI se rencontre PANTERA se rencontre ÉTIQUETTE NOIRE [[SOCIÉTÉ]. Il y a vraiment ce genre de sud … Vous savez, PANTERA avait cette certaine puissance groove – pas à part entière [speed], mais contient des éléments de thrash. Et puis vocalement, je chante probablement beaucoup plus de voix de poitrine, et puis j’ai des voix gutturales brutales dessus… Ce sera beaucoup plus brutal et plus thrash, mais les voix sont définitivement plus un power-metal , une sorte de truc d’opéra – très agressif… “

QUEENSRŸCHE a passé l’année dernière en tournée pour soutenir son “Le verdict” album, sorti en mars 2019 via Century Media Records.

“Le verdict” marqué QUEENSRŸCHEest la troisième version intégrale de La Torre, suite au départ du chanteur d’origine Geoff Tate en 2012.

Le courant QUEENSRŸCHE la programmation comprend deux membres originaux, le bassiste Eddie Jackson et guitariste Michael Wilton, de même que La Torre et guitariste Parker Lundgren.

QUEENSRŸCHE soutiendra la SCORPIONS sur la résidence des légendes du hard rock allemand à Las Vegas en juillet.



Publié par Todd La Torre le dimanche 15 mars 2020

