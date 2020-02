Le chanteur de Riot V, Todd Michael Hall, épate «The Voice» avec le «Juke Box Hero» d’un étranger (vidéo)

RIOT V chanteur Todd Michael Hall impressionné les entraîneurs sur NBCc’est “La voix” cette semaine avec sa performance du classique ÉTRANGER chanson “Juke Box Hero”.

Le joueur de 50 ans, qui vit à Saginaw, Michigan, est monté sur scène lors des auditions à l’aveugle cette semaine et a surpris les entraîneurs avec sa gamme.

Entraîneur Kelly Clarkson, vainqueur de la première saison de “Idole américaine”, appelé salle “incroyable”, en disant: “Mon esprit a été époustouflé tout le temps. Nous disons généralement aux gens:” Tu dois tout donner, parce que nous sommes retournés. ” Tu l’as fait.”

Compagnon d’entraîneur Blake Shelton également loué sallela performance de, en disant ToddLa voix de lui lui rappelait “les élastiques à cheveux” des années 80. Il a ajouté que Todd a “un chemin direct vers la finale.”

“Je pensais que vous aviez atteint le sommet de votre gamme et que vous alliez encore plus loin”, a déclaré l’entraîneur. Nick Jonas.

“Non seulement vous frappiez ces notes aiguës hors de la stratosphère, mais je pensais que votre ton grave était également magnifique”, a déclaré John legend. “C’était magique. Si impressionnant.”

salle est surtout connu comme le chanteur principal de RIOT V, qui présente des membres de légendaires pionniers du métal ÉMEUTE. salle a également chanté dans de nombreux autres groupes de métal, y compris RÉVÉRENCE, ATTIRER, JACK STARR’S BURNING STARR et HARLET.

salle, propriétaire d’une salle d’escalade et père de trois enfants, a signé avec Shelton comme son entraîneur à la fin du tour.

RIOT Vdernier album de, “Armure de lumière”, est sorti en avril 2018 via Explosion nucléaire.



Télévision nationale hier soir. De retour au bureau ce matin. Je suis submergé par l’amour et les encouragements. Félicitations à mes collègues concurrents. Vous étiez génial! #blessed #sograteful #thevoice #teamblake @ToddMichaelHall @blakeshelton @NBCTheVoice pic.twitter.com/cLYoTcGVd0

– Todd Michael Hall (@ToddMichaelHall) 25 février 2020



